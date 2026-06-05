Intervención policial en el barrio gijonés de Laviada para mediar en una discusión de pareja

Sorpresa en el barrio gijonés de Laviada por un importante despliegue policial. Los hechos ocurrieron en la calle Los Evaristos, perpendicular a la avenida de la Constitución. Una discusión de pareja fue el motivo de la presencia de varias patrullas de la Policía Local en la zona, lo cual generó la curiosidad de vecinos y paseantes.

Los agentes accedieron a un portal de la mencionada calle, donde mediaron para que la discusión entre los implicados no escalase. Más de un transeúnte se quedó observando la escena desde la calle. Finalmente dodo se resolvió sin mayores complicaciones.