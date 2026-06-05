IU reivindica que Gijón tenga su propio plan contra la soledad no deseada en jóvenes

Los problemas de la soledad no deseada y las medidas para combatirla ya están en la agenda de trabajo del Ayuntamiento pero solo enfocadas en las personas mayores. IU quiere darle otra perspectiva al problema y su concejal Alejandro Farpón lleva al Pleno dle próximo miércoles una proposición para diseñar un plan sobre la soledad no deseada entre los jóvenes. Un problema que no es menor ya que, como explicó el edil, los datos estadísticos del Observatorio estatal de la soledad no deseado establece que alcanza a uno de cada cuatro jóvenes de entre 16 y 29. Ese porcentaje del 25% es mayor entre jóvenes con discapacidad, de origen extranjero o del colectivo LGTBI.

La propuesta de IU es abordar la situación desde una perspectiva integral y transversal. Y para ello el acuerdo que llevan a votación del Pleno arranca con la petición de elaborar un diagnóstico municipal específico en jóvenes para luego, y en colaboración con el Conseyu de Mocedá, diseñar una estrategia municipal donde se impliquen todas las áreas del Ayuntamiento.

Alejandro Farpón, edil de IU. / Lne

Una red de espacios y programas de detección temprana

¿Y qué más pide IU dentro de este plan? Pues Impulsar una red de espacios y actividades municipales de encuentro juvenil orientados a fomentar la socialización, la participación comunitaria y la creación de vínculos, establecer programas de detección temprana y acompañamiento en colaboración con los centros educativos de la ciudad, los servicios sociales y las entidades juveniles, para identificar situaciones de aislamiento y ofrecer respuesta psicosocial y promover campañas de sensibilización y participación juvenil que visibilicen la soledad no deseada como problema social y fomenten el tejido comunitario.