Pintueles reivindica su legado verde ante Vox: "Han sido 131 millones, y lo heredado no alcanza el 5%"

Con un irónico "supongo que su petición sale de su preocupación por la sostenibilidad en este Día Mundial del Medio Ambiente" arrancó el edil de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, la comparecencia en comisión que le había exigido la edil de Vox. Una comparencia para que Pintueles informara, se decía literalmente en la propuesta de Sara Álvarez Rouco, "sobre las actuaciones propias, no heredadas del equipo anterior, realizadas desde su llegada al cargo y las líneas de trabajo para el resto del mandato". Un enunciado que pretendía afear el continuismo en las políticas medioambientales del gobierno de la izquierda y la falta de iniciativa del actual equipo.

Pintueles buscó desmontar la crítica de Vox con cifras. "Lo heredado eran dos proyectos, Piles Natural y Gijón Ecoresiliente, por importe de 6,4 millones y el presupuesto total en las competencias que tengo delegadas suman desde mi llegada al cargo, como usted dice, 131,2 millones en tres años; lo heredado no alcanza ni siquiera el 5%", explicó el concejal popular.

En todo caso, el concejal del PP no renegó la herencia recibida. Al contrario, puso en valor que el gobierno de PSOE e IU hubieran conseguido para Gijón los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que permitieron acometer la renaturalización del río Piles y proyectos de mejora verde en Moreda, Viesques y La Calzada con Gijón Ecoresiliente. "Conseguirlos fue un éxito indudable del anterior gobierno. Hay que reconocérselo y felicitarles por ello. No me cuesta un ápice decirlo, la verdad".

Eso sí, concretó Pintueles que los proyectos estaban hechos y la financiación europea conseguida pero "no se había movido una piedra ni tocado un solo gramo de tierra cuando nosotros llegamos al gobierno. Así que algo de mérito tendrá esta concejalía en la ejecución de un trabajo que fue excelente".

Cerrado el capítulo de la herencia, el edil de Medio Ambiente y presidente de Emulsa dedicó el resto de su comparecencia a hacer una prolija descripción de los hecho por Emulsa y por la concejalía en materia de protección de la calidad ambiental y la salud vecinal, el bienestar animal y la naturalización urbana. Enumeró los informes de calidad del aire y de las aguas, los estudios sobre contaminación acústica y las analíticas de 160 fuentes del concejo. Pero también el nuevo sistema de control de las colonias de gatos y las mejoras en el albergue de animales de Serín. Y no se olvidó de enumerar todas las nuevas zonas verdes, las mejoras en las instalaciones de los parques y el incremento del arbolado.

Algunos números más. El servicio de parques y jardines tiene ejecutadas o en programación 50 actuaciones con un nivel de inversión que supera los diez millones de euros. La renovación de juegos infantiles ha llegado ya a 28 espacios y en cartera están otros diez. Y a los casi 4.450 árboles plantados en lo que va de mandato se sumarán este otoño otros 350.