Polémica a la vista en Gijón: La Santina Queer denunciada por Abogados Cristianos volverá a las calles en la manifestación de la Vivienda

Polémica a la vista en Gijón. La gran manifestación por el acceso a una vivienda digna tendrá una invitada muy especial. Se trata de la conocida como la "Santina Queervadonga", aquella representación de la tradicional imagen asturiana que porta una organización feminista en las manifestaciones del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. Dicha imagen ya ha acabado en los Tribunales en dos ocasiones tras dos denuncias de la asociación Abogados Cristinaos. La primera, durante el 8M del año pasado que tuvo lugar en Gijón. Y la segunda, en la misma cita de este curso celebrada en Villaviciosa. En los dos casos se abrieron diligencias judiciales.

El anuncio lo ha hecho esta tarde la asociación AMA Asturias, el colectivo feminista que se encuentra detrás de la Santina Queer. Explican que la imagen estará presente en la plaza del Humedal de Gijón a partir de las doce del mediodía. Para esa hora es cuando está convocada la manifestación por el acceso a una vivienda digna que impulsan por un lado el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias y por otro el Sindicatu Vivienda d'Asturies. "Conseguir un alquiler asequible debe de dejar de ser un milagro y por eso celebramos el apoyo de la Santina en esta causa", dicen desde AMA (Asamblea Moza d'Asturies).

Desde AMA se explica que "el alquiler aumentó un 39.6 por ciento en los últimos 2 años". Agregan que "un piso de 70m2 pasó de 525€ a más de 733€ entre 2023 y 2025". También señalan que "en 2026 ronda los 850€". "Es inaceptable. La avaricia de los especuladores convierte un derecho en un negocio y debemos frenar este sinsentido", remarcan.

Tras la manifestación la "Santina Inquilina", que es como la llaman ahora, se dirigirá al local Les Cigarreres para celebrar "un vermú inquilino" amenizado por las Dj Les Fies del Chimo y Discowicz. Añaden que lo harán "para recordar que las demandas judiciales de organizaciones reaccionarias no conseguirán su objetivo". "La Santina seguirá estando presente en cuantas causas justas estime conveniente y necesario. Si puede aparecerse en los salpicaderos de nuestros coches, ¿cómo no va a estar presente en las movilizaciones por las causas justas?", se preguntan desde el colectivo.