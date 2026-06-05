El primer MIR de Urgencias de España, David Pastor, estrena su nueva etapa en Gijón: “Estaba nervioso por lo que significa”

David Pastor, el primer médico interno residente (MIR) de la especialidad de urgencias en todo el país, vivió esta mañana su primera jornada en el Hospital de Cabueñes, el centro que eligió entre las 82 plazas ofertadas para inaugurar una formación largamente reivindicada por los profesionales del sector. Aunque el estreno fue más administrativo que asistencial, la jornada estuvo cargada de simbolismo. Recogida de uniforme, trámites burocráticos, presentación al resto de residentes y primeras reuniones para conocer cómo se desarrollará la formación durante los próximos cuatro años.

La semana que viene estará dedicada a cursos y sesiones de formación inicial, mientras que el próximo día 15 comenzará su actividad en el servicio de Urgencias, donde desarrollará sus primeros meses de residencia antes de iniciar las rotaciones previstas por otras especialidades.

Los nervios del primer día

Pese a la naturalidad con la que afronta esta nueva etapa, Pastor reconoce que la jornada no estuvo exenta de nervios. “La verdad es que estaba un poco nervioso por encontrarme con gente nueva que no conozco y también por lo que significa”, admitía a las puertas de Cabueñes. Y es que, además de incorporarse a un nuevo entorno laboral, el joven médico carga con una condición singular: es el único residente de Urgencias en Cabueñes y el primero de España en una especialidad que acaba de estrenarse este año.

Esa circunstancia no ha pasado desapercibida entre sus nuevos compañeros. Algunos ya le reconocieron nada más llegar después de la repercusión que tuvo su elección de plaza hace apenas unas semanas. “Ya les sonaba mi cara. Me da un poco de cosa, de vergüenza”, reconoce entre risas. “Alguno me decía que era famoso”.

La apuesta por Cabueñes

Cuando tuvo que elegir destino, Pastor lo tuvo claro. Había estudiado Medicina en Asturias y conocía bien la comunidad, pero fue el contacto con el servicio de Urgencias de Cabueñes lo que terminó de convencerle. “Conocí Asturias cuando estudié en Oviedo y Gijón era una ciudad que me llamaba la atención”, explica. “Pero, además, al conocer un poco el servicio y hablar con el personal de Urgencias, me animó mucho y me hizo pensar que podía ser una buena oportunidad”.

También influyó el tamaño del hospital. Frente a otros grandes complejos sanitarios, buscaba un entorno que le permitiera una formación más cercana. “No quería un hospital muy grande”, señala. Su llegada ha sido recibida con entusiasmo por el equipo del centro. “Me dijeron que estaban muy contentos de que hubiese elegido Cabueñes”, relata.

La zona más exigente

Aunque todavía no ha comenzado la actividad asistencial, Pastor ya tiene claro qué parte del servicio le genera una mayor expectación. “Yo creo que a todos nos llama la atención la zona de críticos, que es donde más tienes que correr”, comenta. Sin embargo, evita quedarse únicamente con la imagen más intensa de las urgencias hospitalarias y reivindica la variedad de una especialidad que precisamente le atrajo por su amplitud. “Cada área tiene su interés y la patología que se ve en unas zonas no se ve en otras”, destaca.

Por ahora, el histórico primer MIR de Urgencias encara los próximos días entre sesiones formativas y presentaciones. El contacto real con los pacientes tendrá que esperar todavía unos días más. Pero la sensación con la que abandona el hospital tras esta primera toma de contacto es clara. “Estoy muy contento de poder venir a este hospital”, afirma.