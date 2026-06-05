Profesionales de la jardinería se abren al público en la Feria de Plantas, en el Jardín Botánico de Gijón

Contemplar un jardín efímero con la mayor colección privada de España de arce japonés, o los ocho parterres diseñados para la ocasión, disfrutar de música y actividades culturales o hacer un descanso en la zona de gastronomía, son algunos de los complementos que se incluyen en la primera edición de la Feria de Plantas que acoge el sábado y el domingo el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, con 31 expositores profesionales de productos relacionados con las plantas y la jardinería y seis artesanos vinculados al sector primario, a los que el Ayuntamiento dio esta tarde la bienvenida en el Botánico.

Asistentes a la bienvenida a los expositores, en la Finca de la Isla. / Marcos León

Incluso hay un expositor de productos relacionados con las setas en esta feria orientada principalmente a los profesionales, pero que también está pensada para resultar atractiva al público en general. Entre los expositores, 12 viveros y empresas del sector asturianas. Otros viene de más lejos, de Francia, Portugal y de diversas comunidades autónomas españolas.

La Feria se instala en la recien adquirida por el Ayuntamiento Finca de la Isla, que "ofrece un escenario idílico y el Jardín Botánico en sí mismo", en palabras del director del Botánico, Tomás Fernández Velilla.

Velilla señala que en próximas ediciones esta feria se celebrará el primer fin de semana de junio. Con esta feria "creemos que unificamos el sector profesional con lo que es el productor de planta de colección, con el aficionado, con el paisajismo, porque también sabemos que van a venir paisajistas de prestigio a nivel nacional".

Vista de una de las zonas expositivas. / Marcos León

El Botánico apuesta por potenciar el carácter profesional de esta feria por el potencial de crecimiento económico que ve al esta actividad: "el sector ornamental en el norte de España puede tener un futuro muy prometedor porque la gente cada vez más le gusta, bueno, tener sus jardines, cuidar los balcones".

Pandemia

Un ejemplo es el de Horticultura del Cantábrico, uno de los expositores, que gestionan un vivero mayorista en Sotiello (Cenero) que venden principalmente fuera de Asturias. Patricia Prieto y Nicasio Álvarez apuntan que "estamos creciendo del orden de un 15% a un 20% anual" en negocio, señala él. La explicación la ofrece ella: "el repunte fue de la pandemia en adelante" en cuanto a las ventas de planta ornamental, porque hubo quien optó por ir a vivir al campo o quien simplemente empezó "a tener la casa con planta, que te hace un poco más de vida".

Patricia Prieto y Nicasio Álvarez. / Marcos León

La Feria tendrá cada año una planta protagonista. En esta primera edición el arce japonés, con 26 ejemplares híbridos de este árbol con gran variedad visual, de la colección de Josu Rollan. Un parterre al final de cuyo recorrido se ha dispuesto un rincón para el descano con un pequeño estanque.

Todo enmarcado en el Botánico de Gijón, en una de las mejores épocas del año para visitarlo, según apunta su director.