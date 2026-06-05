Reabre, con nuevos dueños, uno de los merenderos más conocidos de Gijón: "Habrá menú, habrá carta y, por supuesto, tendremos parrilla"

Vuelve uno de los merenderos más conocidos de Gijón. Tras el anuncio de su cierre el pasado mes de abril, las redes sociales de La Cabaña, ubicada en la carretera que lleva a la playa La Ñora, han vuelto a funcionar para anunciar que el establecimiento hostelero reabrirá en los próximos días. "Volvemos más fuerte que nunca", aseguran. Aunque todavía no se conoce la fecha exacta de su inauguración, los nuevos propietarios adelantan que "habrá menú, habrá carta y, por supuesto, tendremos parrilla".

Quienes han tomado las riendas de La Cabaña es Itaca Gastrobar, que dispone en la actualidad de un local ubicado en Nuevo Roces. El adiós de los anteriores propietarios se produjo el pasado mes de abril. "Después de muchos años juntos, disfrutando de vuestra compañía, ha llegado el momento de deciros adiós. Estamos muy contentos con el trabajo que hemos realizado y deseamos toda la suerte del mundo a los nuevos dueños. ¡Hasta siempre!", escribieron entonces en redes sociales.

El merendero La Cabaña / PABLO SOLARES

Ahora La Cabaña empieza una "nueva aventura" con otras manos, pero las mismas ganas de conquistar los veranos.

Otros cierres y aperturas

Son meses de movimientos en los merenderos de la región. También en abril, Casa Arturo, uno de los más emblemáticos de Gijón, anunció su cierre, tras 75 años en activo. Arturo Muñiz, su dueño, cumplió 77 años y "es lo que tocaba", aseguró. Retirarse.

Por su parte, el merendero La Huerta, en Cabueñes, cuenta los días para abrir sus puertas, tras dos años cerrado. Roberto Lago y Alfredo Bastián estarán al frente de esta nueva etapa, ampliando su comedor y terraza y sumando a las instalaciones una parrilla de leña. Son los mismos que dirigen Casa Oliva, Casa Suncia y el merendero El Mancu.