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Roces estrena paseo peatonal en la carretera Carbonera, una vieja reivindicación vecinal

Carmen Moriyón, presente en la inauguración de la actuación municipal en una zona con abundante tráfico

Autoridades y vecinos, junto al paseo peatonal inaugurado en la carretera Carbonera, en Roces.

Autoridades y vecinos, junto al paseo peatonal inaugurado en la carretera Carbonera, en Roces. / Marcos León

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S. G.

Un nuevo paseo peatonal en Roces. La Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, inauguró este jueves este arcén en la carretera Carbonera, que se une al también reciente paso de peatones creado a la altura de Casa Ferino, una vieja demanda de los vecinos, que reivindicaban esta actuación para ganar seguridad en una zona con abundante tráfico.

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Además de Moriyón, acudieron a la cita Jaime Fernández-Paíno, director general de Alcaldía y Proyectos de Ciudad; Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales; y Adrián Pumares, diputado forista. También representantes vecinales de Roces y Nuevo Roces, los dos barrios más beneficiados con esta intervención municipal en la carretera Carbonera.

Los presentes dialogan junto al paso peatonal.

Los presentes dialogan junto al paso peatonal. / Marcos León

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