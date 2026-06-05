Roces estrena paseo peatonal en la carretera Carbonera, una vieja reivindicación vecinal

Un nuevo paseo peatonal en Roces. La Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, inauguró este jueves este arcén en la carretera Carbonera, que se une al también reciente paso de peatones creado a la altura de Casa Ferino, una vieja demanda de los vecinos, que reivindicaban esta actuación para ganar seguridad en una zona con abundante tráfico.

Además de Moriyón, acudieron a la cita Jaime Fernández-Paíno, director general de Alcaldía y Proyectos de Ciudad; Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales; y Adrián Pumares, diputado forista. También representantes vecinales de Roces y Nuevo Roces, los dos barrios más beneficiados con esta intervención municipal en la carretera Carbonera.