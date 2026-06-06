Carlos González Tuya disputa a José Ramón Fiaño la presidencia de Caja Rural de Gijón

Habrá duelo por la presidencia de Caja Rural de Gijón. José Ramón Fiaño y Carlos González Tuya se disputan hoy sábado la presidencia de Caja Gijón La Rural. Será después de que, frente a Fiaño, se haya postulado sorpresivamente González Tuya quien hasta ahora era secretario del Consejo Rector saliente. Fiaño, con una dilatada trayectoria empresarial a sus espaldas, es el actual presidente de la cooperativa de crédito gijones desde 2022 y opta a la reelección, algo que ya se preveía hace tiempo. González Tuya es también desde 2022 secretario del Consejo Rector, al que ya se había incorporado en 2014 como vocal.

González Tuya también había sido durante 29 años secretario del Consejo Rector de la Cooperativa de Agricultores de Gijón y Consejero Delegado de Jardines y Paisajes (Jarpa). La elección tendrá lugar en la asamblea de socios que se celebrará por la mañana en el Palacio de Congresos de Gijón.

Los socios no están llamados a votar sólo para elegir presidente, sino para elegir a nueve de los diez puestos del Consejo Rector que toca renovar. La candidatura de Fiaño cuenta con esos nueve aspirantes a los distintos cargos. La alternativa de González Tuya presenta aspirantes a seis puestos. Las votaciones se hacen cargo por cargo, mediante listas abiertas.

De las ocho personas que acompañan a Fiaño en su candidatura, cinco ya formaban parte del mismo como vocales. Cuatro de éstos optan a repetir como vocal: David Rey Núñez, Miguel Ángel Álvarez García, Isabel Riestra González y Raquel García Pérez. La quinta, Inmaculada Uría Alonso, se presenta ahora al cargo de secretaria. Su vocalía es la única que no se vota en esta renovación del consejo, dado que el mandato vence dentro de dos años. En el caso de que resultara elegida secretaria, sería sustituida por uno de los suplentes de la elección de hace dos años.

Las tres novedades que incorpora Fiaño a su equipo son el exconcejal gijonés, Juan Carlos Santos; el presidente del Chas, Mario Vigil y el miembro de la actual ejecutiva de la Cámara de Comercio de Gijón, Juan Fombella, los tres con una dilatada trayectoria empresarial.

Entre quienes acompañan a Carlos González Tuya en este proceso electoral se encuentra también un vocal del Consejo Rector Saliente, Modesto Álvarez Rodríguez, que ahora se postula a secretario de la entidad. Quien aspira a la vicepresidencia de Caja Rural por esta alternativa es, Ricardo García Pérez, que es secretario de la Cooperativa Agropecuaria de Gozón. A tres vocalías aspiran Noelia González Gutiérrez, Claudio Rubio Rodríguez y Paula Villaverde Menéndez.

En la presentación de su candidatura, José Ramón Fiaño destacó que «es un equipo para la Caja de las personas». La alternativa crítica afirma, en cambio, que se postulan para «evolucionar desde el actual enfoque presidencialista». Quienes ha dado un paso atrás del actual Consejo Rector, sin postularse a ningún cargo, son el vicepresidente saliente, José Ángel Suárez Medina y la vocal Eva María Llompart Riera.

9.000 cooperativistas

Caja Rural de Gijón cuenta con 9.000 cooperativistas y más de 30.000 clientes. Su ratio de solvencia ha mejorado en el ejercicio hasta alcanzar un 23,58% desde el 17,08% anterior. El activo ha alcanzado los 516,87 millones de euros, con un incremento del 1,26%.

El patrimonio neto de la entidad alcanzó en 2025 los 50,22 millones de euros, un 14,57% más. El resultado de explotación el año pasado fue de 8,01 millones de euros y el resultado del ejecricio de 6,5 millones de euros frente a los 3,92 millones de 2024.

Oficina principal de Caja Rural de Gijón. / Juan Plaza

La cooperativa de crédito, una entidad financiera con sede social en Gijón, cuenta con 45 empleados, de los que 23 son mujeres. La renovación de la imagen de la entidad, así como la inversión en la mejora de las oficinas, fueron otros de los hitos del mandato que ahora acaba.