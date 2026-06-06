En Casa Ataulfo, el besugo como en ningún otro lugar

Uno de los templos gastronómicos de la ciudad de Gijón es, sin lugar a dudas, Casa Ataulfo. Conocido por sus pescados y mariscos frescos y del Cantábrico, "como tienen que ser", el popular restaurante destaca por mimar al máximo su producto y priorizar la calidad por encima de todo.

El besugo es una de las opciones predilectas de los grandes amantes del pescado. En Casa Ataulfo se cocina de tal modo que conserva todos sus jugos, a la plancha o al horno, y se acompaña con patata panadera. Resulta en un plato con un sabor más intenso que el de muchos pescados blancos y que supone dar en la diana cada vez que se pide a mesa.

"De Pura Madre", de JR / Cedida a LNE

Quienes gusten del mejor marisco pueden respirar tranquilos, pues la variedad de Casa Ataulfo asegura langostas, bugres, berberechos, percebes, navajas... todos ellos frescos y de primerísima calidad.

El maridaje, en Ataulfo, lo garantiza la sidra. Estos días, "De Pura Madre" marca la diferencia. La única sidra sobre la madre con nombre propio sustitye a JR etiqueta verde de forma temporal. Al igual que Sed de PKDO DOP, se escancia en el restaurante tal y como indica la tradición y conquista a todo aquel que la prueba. De edición limitada, todavía se puede degustar.