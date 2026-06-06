La criminalidad sigue subiendo en Gijón: caen las violaciones pero los robos de coches subieron casi un 200 por ciento

La criminalidad sigue subiendo en Gijón y aunque la ciudad sigue teniendo mejores datos que otras urbes de tamaño similar como Vigo, Vitoria o Valladolid es la que más empeora sus estadísticas en el primer cuatrimestre del año. Así queda reflejado en el balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior. En el mismo, se refleja que se denunciaron en Gijón un total de 2. 735 infracciones penales. Es decir, un 9,7 por ciento más que en la misma horquilla de tiempo. En cuanto a los delitos cometidos, llama la atención el importante incremento de robos de coches, que se dispararon con 174 por ciento más que el año pasado, y con los robos con fuerza en domicilios o negocios, que se incrementaron en un 79,3 por ciento. Por contra, las violaciones con penetración se desplomaron. Se denunciaron nueve el año pasado y este solo dos.

Este balance de criminalidad que se hace con los datos de denuncias ante la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local requiere prudencia. Y por varios motivos. El primero es que mide el número de delitos totales, pero no por tasas de habitantes. Y el segundo es que cuando las infracciones en algún tipo en concreto tienden a ser bajas, cualquier incremento producido tiende a disparar los porcentajes. Es, por ejemplo, lo que ha pasado en Gijón con los robos de coches. Aunque la tasa de incremento sea casi del 200 por ciento, en realidad el número de sustracciones de vehículos son muy infrecuentes en la ciudad. El año pasado, entre enero y marzo, se denunciaron 7. Mientras, en este primer trimestre hubo 19.

Para tener una radiografía más aproximada conviene revisar tablas de otros años. Ampliando el foco sí que se puede atisbar que los robos con fuerza en Gijón en casas y negocios están más a la orden del día. El año pasado, con todos los datos ya contabilizados y superando por vez primera desde que hay registros la barrera de los 10.000 delitos, se comprobó que que los robos con fuerza fueron 325. O sea, casi uno al día, lo que reflejaba un crecimiento de casi el 30 por ciento respecto al 2024. En lo que va de trimestre, la tendencia al alza sigue . Se produjeron 104 por los 58 que hubo el curso pasado. Eso es un 79,3 por ciento más. En cuanto a hurtos, hubo 776 (un 8,7 por ciento más) y también más robos con violencia. Se cometieron 62.

Otro punto a analizar es el de los delitos contra la libertad sexual. En términos generales, esta clase de incidencias bajan puesto que se produjeron 14 denuncias por las 25 del curso pasado. En cuanto a las agresiones sexuales con penetración, la caída fue significativa. Se pasó de 9 en 2025 entre enero y marzo a las solo dos denuncias que hay hasta la fecha. En esta clase de delitos es más complejo determinar si hay una tendencia alcista o no ya que varían mucho de una medición a otra. Así, por ejemplo, en el cómputo del año 2025 el auge de las agresiones sexuales jugaron un papel importante para que la ciudad superara los 10.000 delitos. Se denunciaron 26 en total, es decir, un 36,8 por ciento más que en 2024. Otros años, sin embargo, fueron más residuales.

En cuanto al resto de delitos, en los primeros tres meses se produjo un homicidio consumado. Se trató de la muerte de L. A. A. P., de 59 años, una persona sin hogar que compartía soportal en la plaza Nicanor Piñole con quien, supuestamente, acabó con su vida. La Policía Nacional detuvo a un implicado. A. M. R., de 48 años y natural de La Coruña, quien supuestamente le cortó el cuello a su víctima mientras dormía. Trató de escapar del lugar al amanecer, pero los agentes le detuvieron a las pocas horas.

Los primeros tres meses del año cerraron sin homicidios en grado de tentativa, pero sí hubo 44 delitos de lesiones y de riña tumulturaria. Eso es un 37,5 por ciento más que el año pasado en las mismas fechas. No hubo secuestros, cosa habitual, y el tráfico de drogas dio un respiro pese a que hubo intervenciones muy llamativas como la detención por parte de la Guardia Civil de varios miembros de "La Santa", una peligrosa organización de narcos. Se dieron 13 denuncias, por las 15 del 2025.

La cibercriminalidad también se mantiene más o menos estable. Hubo un total de 692 delitos, un 8,5 por ciento más que entre enero y febrero de 2025. Las estafas informáticas crecieron, pero solo un 5.6 por ciento. Con ello, Gijón se quedó en esos primeros tres meses del año en 2.735 infracciones penales. Son menos que las 2.912 que hubo en Vigo, que tiene ligeramente más población. En Valladolid, con también más habitantes que la capital marítima del Principado, se quedaron en 3.038 delitos, mientras que en Vitoria, más pequeña que Gijón, hubo 3.435. En Hospitalet, casi con la misma población que Gijón pero con mucho menos territorio, hubo 5. 440 delitos. No obstante, en el cómputo global todas esas urbes tuvieron menos infracciones que el año pasado por las mismas fechas, mientras que en Gijón hubo más.