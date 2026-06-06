José Ramón Fiaño revalida la presidencia de Caja Gijón

Ya hay resultado en las elecciones de Caja Gijón La Rural. Tras la asamblea celebrada este sábado en el Palacio de Congregos del recinto ferial "Luis Adaro", José Ramón Fiaño ha revalidado el cargo de presidente. Lo ha hecho tras imponerse a Carlos González Tuya en una votación algo ajustada. El candidato ganador logró 885 votos frente a los 808 de GonzálezTuya.

Fiaño, con una dilatada trayectoria empresarial a sus espaldas, es el actual presidente de la cooperativa de crédito gijones desde 2022 y lo seguirá siendo. Su idea de continuar estaba encima de la mesa desde hace tiempo. Mientras, González Tuya era también desde 2022 secretario del Consejo Rector, al que ya se había incorporado en 2014 como vocal.

De las ocho personas que acompañaban a Fiaño en su candidatura, cinco ya formaban parte del mismo como vocales. Cuatro de éstos optaban a repetir como vocal: David Rey Núñez, Miguel Ángel Álvarez García, Isabel Riestra González y Raquel García Pérez. La quinta, Inmaculada Uría Alonso, se presentó ahora al cargo de secretaria. Su vocalía es la única que no se vota en esta renovación del consejo, dado que el mandato vence dentro de dos años. En el caso de que resultara elegida secretaria, sería sustituida por uno de los suplentes de la elección de hace dos años.

Las tres novedades que incorporó Fiaño a su equipo son el exconcejal gijonés, Juan Carlos Santos; el presidente del Chas, Mario Vigil y el miembro de la actual ejecutiva de la Cámara de Comercio de Gijón, Juan Fombella, los tres con una dilatada trayectoria empresarial.

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El resultado de las votaciones ha sido el siguiente: