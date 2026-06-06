Moriyón pide al Principado que de el nombre de Peritos Industriales a la plaza del solar de peritos, a petición del Colegio Oficial

El decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Asturias, Diego Pérez, abogó este sábado porque las administraciones y los técnicos "hagamos pedagogía" para combatir las suspicacias de la ciudadanía contra la instalación de parques de baterías en Asturias, piezas imprescindibles para garantizar el suministro eléctrico con la descarbonización de la economía. El decano hizo estas consideraciones poco antes del inicio de la fiesta social del Colegio. Un acto en el que la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, señaló que ha pedido al presidente del Principado, Adrián Barbón, que dé el nombre de Plaza de los Peritos Industriales a la que se va a crear en el antiguo solar de Peritos, donde se desarrolla una promoción de viviendas públicas. La Alcaldesa dio ese paso precisamente a petición del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales.

Diego Pérez atribuyó las reticencias en una parte de la ciudadanía a los parques de baterías al "miedo a lo desconocido", considerando que la solución al respecto es "que todos hagamos pedagogía: desde el Principado de Asturias, que entiende lo que es y desde los técnicos que entendemos que es una cosa necesaria y que no va a causar ningún perjuicio en la ciudadanía, porque cuando la gente entienda eso, va a ponerse más de nuestro lado".

Pérez señaló que los técnicos deben hacer un esfuerzo por transmitir bien a la ciudadanía lo que significa un alamacenamiento energético, "que no tiene problemas para la ciudadanía y que es un bien necesario para Asturias", una seguridad de esas instalaciones que obedece a que "los técnicos podemos tomar las medidas adecuadas para minimizar" los riesgos, porque "el riesgo absoluto cero no existe, pero siempre existe la minimización".

El decano de los peritos industriales opina que este tipo de instalaciones deberían estar bien valoradas por la ciudadanía en una región como Asturias porque contribuyen a la descarbonización y, por lo tanto, "estamos hablando de quitar contaminación de las ciudades" y para que eso sea compatible conque la industria siga funcionando con energías renovables en vez de combustibles fósiles, son necesarias las baterías. "Si no lo permitimos nosotros, otras comunidades lo van a permitir y eso será malo para la economía de la región", concluyó.

En términos generales, Diego Pérez expresó la preocupación del colectivo por la electrificación de Asturias y las carencias en la red de transporte y distribución pendientes de subsanar, pidiendo a las administraciones que no pongan trabas, con mención expresa a los ayuntamientos, que son los que deben otorgar licencias.

Distinciones

En la fiesta social, que se celebró en los salones de un hotel gijonés, se entregaron distinciones honoríficas a Luis Alberto Cueto Álvarez y a Teresa López Pola, además de distinciones profesionales a los colegiados con 50 y 25 años en la profesión.

Carmen Moriyón, por su parte, incidió en su apoyo a la petición del Colegio de que la plaza del solar de la antigua escuela de Peritos se pase a denominar Plaza de los Peritos Industriales. Consideró que el presidente autonómico Adrián Barbón "no va a tener ningún problema" en atender esa petición, que considera que va a concitar unanimidad.

Moriyón, que es colegiada de horor del Colegio de Ingenieros Industriales desde hace siete años, resaltó que "la ingeniería industrial tuvo mucho que decir en el desarrollo industrial de Asturias y de Gijón y creemos que lo va a seguir teniendo".

Por parte del Principado de Asturias, acudió al acto el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, quien resaltó el papel de los colegios profesionales como el de los ingenieros técnicos para "mantenerse al día" en los avances tecnológicos y la innovación. También aludió a la Ley de Colegios Profesionales que acaba de aprobar el Principado y que "refuerza el papel institucional de los colegios".