Muebles, neumáticos, sillas, un bolardo, un móvil y hasta una consola "Game Boy": la basura del Puerto Deportivo de Gijón sale a flote

Carros, estanterías metálicas, baterías de embarcaciones, muebles, un bolardo, una valla, un teléfono móvil, una consola, sillas, conos, neumáticos, vasos, botellas, bolsas de plástico... No son los componentes de un mercadillo, sino el material recogido del fondo marino este sábado durante la jornada de limpieza desarrollada en el Puerto Deportivo bajo el lema "Las sirenas no existen, la basura sí". En total, 200 kilos de basura. La actividad tuvo lugar en la dársena de Fomento. Impulsada por el Ayuntamiento y el propio Puerto Deportivo, en la misma participaron buzos de la Federación de Actividades Subacuáticas del Principado de Asturias (FASPA), el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, la junta local de Cruz Roja, profesionales del Bioparc Acuario e integrantes del club de buceo Alpha. "Hay mucha porquería bajo el agua", lamentaron los protagonistas.

"Hace falta concienciación; esto es un tirón de orejas", subrayó Alejandro Beneit, director del Bioparc Acuario, mientras contemplaba el montón de residuos acumulados en la superficie. Beneit reivindicó que "hay que ser más responsables". La limpieza, que conmemoraba tanto el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) como el Día Mundial de los Océanos (8 de junio), se complementó con una serie de juegos divulgativos para los más pequeños dirigidos por personal del Acuario. "La parte de mostrar animales es bonita pero es solo una pata de lo que hacemos; también está la parte de la conservación del entorno", sostuvo Alejandro Beneit.

Daniel Suárez, presidente de la FASPA, fue uno de los buzos que se adentró en las profundidades marinas. "Me he encontrado un teléfono, vasos, botellas... Impacta e indigna verlo; la gente debe creer que las cosas desaparecen ahí abajo", resaltó Suárez, que abogó por "inculcar" a los niños la importancia de no tirar objetos al mar. Mario López, del club Alpha, también buceó en busca de elementos. Y los encontró. "No te esperas que haya tanta cantidad de basura; está hecho un asco", aseveró López, que incidió en que "hay que intentar que la gente contamine lo menos posible". Y, para sensibilizar, pocas cosas mejores que ver in situ la retahíla de residuos "rescatados".

Sobre la iniciativa, Bella María García, cofundadora de "Oceanide", destacó que es una forma de "visibilizar el impacto que tiene el ser humano en el medio marino". "Hay que tener conciencia de lo que provocamos y del cambio que podemos generar", ahondó García. Otra García, la pequeña Lucía, observaba con su madre, Rebeca Fernández, el trajín de los voluntarios que iban y venían con los objetos recogidos. "¡Mira la cantidad de cosas que sacaron!", le decía Fernández a la cría.

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La mañana sirvió asimismo para que el Ayuntamiento agradeciese a la Federación de Actividades Subacuáticas del Principado de Asturias su labor. "Gracias por sumaros cada año a estas iniciativas; ojalá llegue un momento en el que no haga falta porque no quede basura en los océanos", aseguró Jorge González-Palacios, concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, que entregó a la federación una réplica de Las Letronas como detalle.