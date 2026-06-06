Nuevas ideas para la ordenanza de animales: IU pide zonas de suelta para perros peligrosos y Podemos no poder dejar más de horas solo al animal en un coche

La incorporación de la prohibición expresa del uso de animales en "festejos y espectáculos públicos", en el caso de IU, y en "espectáculos públicos o actividades artísticas, turísticas o publicitarias que les causen angustia, dolor o sufrimiento", en la propuesta de Podemos está presente en las enmiendas que ambas formaciones políticas han presentado al borrador de la ordenanza de Protección y Bienestar Animal. Son 9 enmiendas de IU y 38 de Podemos que se suman a las siete ya adelantadas por el PSOE, que también pide prohibir la presencia de animales en belenes, procesiones o cabalgatas.

Entre las propuestas de IU se incluye crear zonas valladas y exclusivas para la suelta de perros calificados como potencialmente peligrosos (PPP). Una idea, explica el concejal Alejandro Farpón que tiene como referencia Bilbao y que "creemos puede ayudar a mejorar tanto la convivencia ciudadana como el bienestar de estos perros". También plantea IU darle una vuelta a la prohibición que fija la ordenanza a las prácticas de adiestramiento en la vía pública. Entendiendo que hay prácticas que se deben dar en un entorno real, Farpón propone permitirlas y visibilizar la situación con un distintivo que los perros llevarían en la correa o el arnés.

Las enmiendas de IU también buscan profundizar en las acciones de sensibilización y divulgación y, en materia de sanciones, su idea para casos leves es cambiar la multa económica por un curso de tenencia responsable de mascotas y si la infracción es grave o muy grave sumar el curso a la multa correspondiente.

En cuanto a las iniciativas de Podemos que defiende su concejala Olaya Suárez buscan, entre otras cosas, una mejora de la señalización de los espacios habilitados para que los perros estén sueltos, la reducción a solo dos horas del tiempo que una mascota pueda estar solo en el interior de un vehículo –y siempre con sombra y ventilación– y fortalecer el papel del consejo sectorial de Protección y Bienestar Animal.

Sobre las condiciones que fija la ordenanza para la tenencia de animales, Podemos suma en una de sus enmiendas seis obligaciones más con requisitos que tienen que ver con la educación, la vigilancia o la obligación de acudir a los servicios veterinarios.

Tanto Suárez como Farpón han acompañado la presentación de sus enmiendas del reconocimiento al proceso seguido por la concejalía de Medio Ambiente, que encabeza el popular Rodrigo Pintueles, en cuanto al alto nivel de participación en su elaboración y la búsqueda de consensos políticos y ciudadanos. "Esperemos que mantenga el talante demostrado hasta el momento, acepte las enmiendas trabajadas desde la oposición y la ciudad pueda contar con un proyecto de ordenanza consensuado y duradero", concretó Farpón.