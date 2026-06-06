Parterres de oro para Gijón y Villaviciosa en la Feria de Plantas del Jardín Botánico

Horticultura del Cantábrico, Marían Parra y Arándanos El Cierrón se hicieron este sábado con las medallas de oro en el Concurso de Parterres de la I Feria de Plantas que se está celebrando hoy y mañana domingo en la finca de La Isla del Jardín Botánico Atlántico de Gijón. Las dos primeras son empresas de Gijón -un vivero de Sotiello y la tienda de plantas del propio Botánico- y la tercera una plantación de arándanos y frutos rojos de Villaviciosa.

La entrega de los galardones se hizo con la comitiva encabezada por el director del Botánico yendo stand por stand para robar unos breves instantes a los premiados, muy atareados en algunos casos con la gran afluencia de visitantes a la Feria en esta primera jornada, en la que se podía ver a muchas personas saliendo cargadas con bolsa y cajas con plantas recién adquiridas en alguno de los 31 stands de esta feria, a los que se suman otros seis de artesanía.

"Nos ha sorprendido que desde las once en punto de la mañana ha empezado a llegar muchísima gente", explicaba uno de los expositores, Adrián García Villar. Junto con Toñi Sánchez Moreno, lleva Arándanos El Cierrón, uno de los galardonados en el concurso de parterres. "Es el primer parterre que hacemos, porque los parterres estaban más orientados a plantas ornamentales, pero gracias a las nuevas variedades de frutos rojos, cada vez hay variedades más ornamentales de frutos rojos", en palabras de Adrián García Villar. "Hemos tratado de fusionar arándanos, frambuesa y zarzamora con plantas de colores más decorativas como gracejos y cornejos", apunta.

Patricia Prieto y Nicasio Álvarez, de Horticultura del Cantábrico, se muestran "muy contentos con el premio" a su colorido parterre, porque "es la primera vez que hacemos un jardín así sobre la marcha, en el que la intención era el colorido, que llamara la atención y lo conseguimos", explica Patricia Prieto. Ambos apenas dan abasto para atender a las personas que se agolpan en su stand para llevarse algo. Es la primera ocasión en la que este vivero mayorista de Gijón vende directamente al público.

Por la izquierda, NIcasio Álvarez, Marián Parra, Toñi Sánchez y Adrián García. / Marcos León

Marián Parra Castaño, que gestiona la tienda de plantas del Jardín Botánico Atlántico de Gijón señaló que el premio fue para ellos "una sorpresa aunque juguemos en casa". El parterre que diseñaron se basó más en buscar el color que dan las plantas elegidas en sí, más que la de sus flores", un parterre con un grupo de hortensias en el centro. En cuanto a la asistencia a la Feria, señala que "hay muchísimas personas más que en un fin de semana normal en el Botánico", recordando que la organización de una feria como esta es una vieja reclamación del sector. "Está siendo un éxito", concluye.

Paisajismo

El director del Jardín Botánico, Tomás Fernández Velilla se mostró "muy satisfecho, porque la acogida por parte del público está siendo estupenda y los expositores tienen las espectativas muy altas. El público se está yendo con plantas; es una acogida muy importante de todos los aficionados a la jardinería, al paisajismo y al medio natural".

Fernández Velilla destacó que en La Isla se ha hecho para acoger este evento "un diseño en forma de capullo de rosa que se abre y ahí se han dispuesto los expositores", tras una inversión importante.

Los otros premiados por sus parterres fueron, con medallas de plata, La Flor del Agua, La Resqueta y Mintaka Landereak; y con medallas de bronce, Viveros Balantium y Vivoplant.