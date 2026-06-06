El pregón de la artista Nerea Vázquez abre el "Xixón Folk" en Viesques

El parque fluvial de Viesques fue escenario este viernes del comienzo del "Xixón Folk", cita organizada por la Banda de Gaites Saxum con las colaboraciones de Fundación Gijón Rural, Caja Rural de Asturias y Divertia. La artista Nerea Vázquez ofreció el pregón, si bien antes ya hubo talleres artesanales participativos, exhibición de oficios y hasta un pasacalles mitológico. Después tocaba un taller de baile tradicional asturiano con el "Grupo Folklóricu Trebeyu".

Oliver Suárez, presidente de Divertia, y Montserrat López Moro, concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativos, acudieron al inicio de las celebraciones, que se prolongarán hasta este domingo en Viesques con numerosas actividades.