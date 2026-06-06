Raja rechaza la indemnización que le ofrece el PSOE y lleva al partido a juicio por despido nulo tras la denuncia contra él por acoso sexual

El despido de Iván Álvarez Raja como asesor del grupo municipal socialista, tras haber sido suspendido cautelarmente como militante por una denuncia interna de supuesto acoso sexual, irá a juicio después de que Raja haya rechazado la indemnización que le ha ofrecido el PSOE por un despido improcedente y el Partido Socialista rechace su readmisión por despido nulo. Raja alega la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales.

Ese ha sido el resultado de la conciliación que se celebró este viernes en el Juzgado de lo Social número 3 de Gijón, a la que acudieron el propio Raja y la gerente de la FSA Nekane Iráizoz García, acompañados de los abogados de ambas partes. La conciliación acabó sin avenencia, lo que supone que esta disputa acabará en juicio.

Iván Álvarez Raja fue cesado con efectos al pasado 2 de marzo de su puesto de trabajo domo asesor el grupo municipal del PSOE de Gijón. En el acto de conciliación, el partido reconoció que el despido era improcedente, ofreciendo una indemnización a Álvarez Raja de 1.200 euros, correspondiente al escaso tiempo en el que el exconcejal gijonés estuvo contratado por el PSOE como asesor de su actual grupo municipal. Es la misma cuantía que ya rechazó Raja en el encuentro que hace dos meses celebraron ambas partes en la Unidad de Mediación Arbitraje y Conciliación (UMAC).

En el juicio se dirimirá cuál de las dos partes tiene razón. En el caso de que el despido se declare nulo, el PSOE se vería obligado a readmitir a Raja en su puesto de trabajo.

El despido fue una de las medidas que se adoptó en el PSOE después de que Ferraz decidiese, a finales de febrero, la suspensión cautelar como militante de quien hasta entonces venía desempeñando el cargo de Secretario de Ideas y Programas en el PSOE de Gijón.

Iván Álvarez Raja, interviniendo desde el atril en un acto del PSOE en 2012. / ANGEL GONZALEZ

Además de acudir al juzgado por su despido, Raja también declaró ayer, por primera vez, ante el Comité contra el Acoso del PSOE, el órgano que se encarga a nivel federal de investigar las denuncias interpuestas por los canales internos por supuestos casos de acoso sexual, como es el caso.

Esta declaración ante el órgano de Ferraz se produjo por videoconferencia. Según las fuentes consultadas, Iván Álvarez Raja había solicitado poder realizar esa videoconferencia desde la sede del PSOE de Gijón, algo que le fue denegado por su secretario general, Monchu García.

Críticas y remodelación

La forma en la que se está gestionando la denuncia interna contra Iván Álvarez Raja, ha suscitado críticas de históricos del PSOE de Gijón, como su exsecretario general, José Manuel Sariego, los también exconcejales Carlos Zapico y Teresa Ordiz, y el exsecretario general de UGT de Asturias, Justo Rodríguez Braga.

La suspensión de militancia de Raja también ha motivado una remodelación de la ejecutiva local del partido. A finales de abril, Jorge Fernández León pasó a ocupar la Secretaría de Ideas y Programas.