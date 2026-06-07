Adrián Barbón participa en el homenaje a Nacho Fonseca en la gala "Cantar presta muncho" de Gijón

El presidente del Principado, Adrián Barbón, participó este domingo en el teatro Jovellanos de Gijón en la decimotercera edición de la gala “Cantar presta muncho”, el certamen de coros escolares organizado por el Ayuntamiento gijonés que este año centró su programación en la figura del maestro y compositor Nacho Fonseca.

El acto sirvió como homenaje al músico poleso, cuya trayectoria docente y artística será reconocida este año con la Medalla de Asturias. Fonseca ha desarrollado buena parte de su labor en torno a la música coral infantil y a la difusión de la lengua asturiana a través del repertorio tradicional y escolar. Durante su intervención, Barbón destacó la influencia del compositor en varias generaciones de alumnos asturianos. “Gracias a él, generaciones de alumnos asturianos se acercaron a la lengua de nuestros abuelos. Yo también canté muchas de estas canciones”, señaló el jefe del Ejecutivo autonómico.

En la gala participaron ocho coros escolares, acompañados por intérpretes como Xune Elipe, Silvia Quesada, Marta Elola y Miguel Fernandi, que interpretaron piezas del repertorio de Fonseca. El presidente autonómico subrayó también el papel de los escolares en la transmisión cultural y lingüística. “Quería estar aquí por los niños y niñas, porque sois la semilla que va a hacer fructificar la lengua de nuestros antepasados”, afirmó. Barbón añadió que su presencia respondía asimismo a “una cuestión de justicia”: agradecer la labor desarrollada por Nacho Fonseca.

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El acto se celebró en una jornada marcada por la agenda institucional derivada de la visita del papa León XIV a España. Barbón aprovechó su intervención para apelar a valores como el respeto y el amor, y expresó su “orgullo de formar parte de algo muy grande que se llama Asturias”.