Carmen Eva Pérez, portavoz municipal del PSOE: "Con Ecojove no preocupa votar con la derecha o con la izquierda, sino votar con la razón"

Carmen Eva Pérez Ordieres (Gijón, 1970) pone el archivo municipal como ejemplo del Gijón que puede ser. "Es identidad, memoria y futuro", afirma la portavoz municipal del PSOE, que valora lo que va de mandato y lo que queda por delante.

El PSOE ha votado junto a Foro reactivar Ecojove en la Junta. ¿A qué se debe?

La vivienda es el problema con mayúsculas y no solo en Gijón. Va a delimitar la plena ciudadanía de los jóvenes. Cuando por fin la clase trabajadora resolvimos el problema del empleo nos crean un problema nuevo con la vivienda. Va a marcar una diferencia insalvable entre quienes heredan y quienes no. Nosotros a nivel local creemos que no podemos renunciar a construir viviendas allí donde se puede. Si es en Jove es en Jove. Hay un estudio del Ministerio de Vivienda que intenta concretar los lugares donde se pueden construir más de mil viviendas. En Gijón solo está Ecojove. Así que me siento orgullosa de la reacción de Monchu García como secretario general. Así es como se defienden los derechos de la gente para seguir viviendo aquí.

Eso no es incompatible con construir vivienda en otros sectores de la ciudad.

Claro, pero una actuación cuantitativamente importante de vivienda protegida, con la intervención de todas las administraciones implicadas, solo se puede hacer ahora en Ecojove. Entonces, hagámoslo.

A algunas fuerzas les ha llamado la atención que el PSOE haya votado con la derecha en este asunto.

A mí no me preocupa votar con la derecha o votar con la izquierda; me preocupa votar con la razón. No podemos decir que hay un problema fundamental de vivienda y no votar para solucionarlo. Sería ridículo.

Parece que el entendimiento con otras izquierdas locales, como IU y Podemos, es cada vez peor.

Es la relación normal de institución democráctica. A mí me sorprenden muchas de las cosas que hace Podemos, probablemente más que IU. Aunque cada vez me cuesta más reconocer en IU aquella cultura de partido que conocí. En Gijón, quizás por la influencia de Podemos, hacen casi una cooposición.

Muchas iniciativas las presentan juntos.

Sí. Siempre pensé que IU tenía una cultura de partido distinta y creo que en Gijón esa cultura se está perdiendo. Pero ya digo, la relación es normal. En algunas cosas estamos de acuerdo y en otras no y cuando no, nos separamos. Es fácil de entender. El PSOE de Gijón es el partido más votado y respondemos a mayorías mucho más amplias. Podemos e IU son partidos minoritarios y nosotros de mayorías sociales.

¿Será difícil llegado el caso tejer una alianza si se necesita en las próximas elecciones?

No creo que haya rifirrafe continuo. Hay partidos que tienen posiciones distintas en determinadas materias. Vuelvo a repetirlo: somos un partido de mayoría social y tenemos que dar una respuesta a la mayoría de la sociedad. Eso va a ser distinto de la respuesta que pueda dar un partido minoritario. Eso no puede parecerles mal porque tenemos que pegarnos a la razón cuando hablamos.

¿Cómo valora el paso de Carmen Moriyón?

Cuando acabe este mandato Foro habrá gobernado Gijón durante 12 años. Creo que ha sido un partido incapaz de situar a la ciudad en el tren de la modernidad en movilidad, vivienda o vida comunitaria. Gijón fue ejemplo de liderazgo en barrios y está perdiendo esa capacidad. Foro ha colocado a Gijón en una situación de pérdida y de incapacidad. Bilbao, por ejemplo, se ha transformado. Dirán que es por el cupo vasco, pero Oviedo también compite. Lo hace por una capitalidad cultural europea, a la que nosotros hemos renunciado teniendo un punto de partida mejor. Gijón se está conformando y quedando atrás.

¿Por ejemplo?

En movilidad, por ejemplo. Cualquier que vaya a otras ciudades ve experiencias de movilidad sostenible, con calles que se cortan los fines de semana y se recuperan para vida comunitaria. Yo me muevo mucho en bici y respeto las normas de circulación. Pero no hay un día que un conductor no se vea con el derecho a tocar el claxon. Hemos llevado a un sector de la ciudad a pensar que les pertenece.

En Movilidad, la Alcaldesa enmendó la plana a un concejal. No es la primera vez.

Entra en esos asuntos cuando se entera. La Alcaldesa no está en las Juntas de Gobierno, que son el órgano para coordinar las políticas de gobierno. La Alcaldesa, con todo su derecho, se dedica también a su actividad privada y eso le impide estar en el Ayuntamiento cuando se toman las decisiones. Cuando se entera que esa decisión genera una alarma social es cuando entra a corregir. Eso demuestra que se toman decisiones sin un plan. Pasó con los comedores escolares y el Albergue Covadonga. Cada vez que eso pasa, se mete en un cajón y no volvemos a saber nada. Gijón es una ciudad ambiciosa y mucha potencial. Y exige una dedicación plena.

¿Cómo valora el asunto de los patinetes?

Hay una cosa muy dolorosa y es que la Alcaldesa, tanto el concejal de Tráfico, Pelayo Barcia, como la de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo, reconocieron que no se dieron cuenta de que existían los riders. ¿Cómo se puede gobernar desconciendo la existencia de un sector importante? Me refiero a los riders o las mujeres que trabajan en limpieza o en ayuda a domicilio. Gobernar implica decidir, hacer apuestas y renuncias. Pero es grave decidir desconociendo a una parte importante de la ciudad. Pasó con la subida del bus, que se desconocía que muchas mujeres a primera hora de la mañana cruzan la ciudad con su tarjeta ciudadana para ir a limpiar casas, muchas en Somió que es donde vive la Alcaldesa.

¿Le parece bien la colaboración con el Museo del Prado en Tabacalera?

No sé cómo pueden sacar pecho de poner en marcha unas obras de Tabacalera que todavía no han empezado. Cuando Carmen Moriyón llegó al poder por primera vez, en 2011, el plan de usos de Tabacalera ya estaba hecho por Paz Fernández Felgueroso. Por cierto, era casi idéntico al que tienen ahora. Han pasado 16 años y no han empezado la obra. La han tenido paralizada y han pagado indemnizaciones a la UTE. ¿Eso es para sacar pecho?¿Van a gloriarse de que vaya a terminarse, en el mejor de los casos, dentro de 42 meses?

¿Y el Prado?

Estamos en lo mismo. Es querer vender como algo muy importante algo que ya se produjo en Gijón otras veces. Hace años hubo una exposición en el Antiguo Instituto. Si dijera que Foro no es bueno en nada sería una exageración y una mentira. Foro es bueno en algunas cosas y en la que mejor es en la publicidad, en el engaño y en el marketing.

¿Naval Azul es marketing también?

Es manifiestamente mejorable. No se puede vender con tantísimo empaque esta actuación cuando, en el proyecto que se nos presenta, los vecinos y vecinas de la zona siguen sin poder tocar el mar. Hay que devolver a El Natahoyo el acceso al mar. Por tanto, el proyecto es corto. Y además, tiene que ser una realidad empresarial e industrial, generar riqueza y no ser otro proyecto fallido o a medias.

El presidente del Principado insiste a Óscar Puente en querer hacer la humanización de Príncipe de Asturias. ¿Por qué ese pulso?

Voy a echar yo otro pulso: me da igual quién lo haga. Que lo hagan ya. Cuando lo hagan, ya habrán llegado tarde.

El PP dice que quieren romper lazos con Sánchez.

Como portavoz del grupo municipal socialista respondo. A Gijón se le debe una actuación en esa zona ya. Y si el Principado se cree con capacidad para hacerla antes, que la haga.

¿Va a ser la candidata del PSOE?

Aún no me he parado a pensarlo, porque no he tenido la necesidad. Desde que estoy en política vivo con las maletas hechas.

Su nombre suena, pero hay otros muchos.

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Hay muchísimas personas capacitadas para asumir esa tarea, que es muy importante y muy difícil, y que requerirá un perfil concreto. El partido, en su conjunto, deberá evaluar quién puede reunir esas condiciones. Y cada persona que se considere adecuada para postularse deberá hacer también un autoanálisis para saber si cree que cumple los requisitos necesarios para este momento.