El Corpus Christi de las flores y la ilusión infantil alienta la fe en Gijón en plena fiebre por el Papa: "España es menos laica de lo que parece"

"Que España vuelva a sus raíces cristianas en un día tan emblemático", proclamó este domingo Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro, durante la eucaristía previa a la procesión del Corpus Christi, que tiñó Gijón de color, flores y una inquebrantable fe. Una liturgia ya de por sí especial para los feligreses. Esta vez, claro, lo era aún más al coincidir con la estancia en el país del Papa León XIV, que "ha querido estimular la solemnidad de esta fiesta tan tradicional y que tiene todo el sabor español", subrayó Gómez Cuesta en un templo de San Pedro hasta los topes en plena fiebre eclesiástica por el Sumo Pontífice.

Como habitualmente, decenas de niños que han hecho la Primera Comunión este año fueron protagonistas del encuentro, organizado por el Arciprestazgo de Gijón en colaboración con la parroquia de San Pedro y la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades Penitenciales. "Aprovechando que el Papa está en España y que la opinión pública está sensibilizada, queremos transmitir los católicos la fe que tenemos, que nos ayuda en el día a día y a seguir adelante", afirmó Ignacio Alvargonzález, presidente de esta última entidad.

"Los cristianos tienen en la eucaristía el fundamento y sustento de su fe", aseveró Javier Gómez Cuesta, que escoltaba durante el recorrido a la Custodia del Santísimo Sacramento. La comitiva partió de San Pedro, en cuya entrada lucía de nuevo una polícroma alfombra floral, y pasó por varias calles hasta retornar al lugar de partida. La Agrupación Musical del Sagrado Corazón de Jesús puso los acordes. "Hoy por hoy hay un lenguaje poco respetuoso con la eucaristía", lamentó Javier Gómez Cuesta, que remarcó que "necesitamos la fe como nunca" y aludió a las imágenes de absoluto fervor por el Papa León XIV registradas en Madrid. "España es menos laica de lo que parece", sostuvo el párroco.

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El cortejo procesional, con mucho crío, incluía a integrantes de diversas cofradías, como la Santa Misericordia, la Vera Cruz, el Santo Sepulcro, la del Niño del Remedio, la del Rocío o la de Nuestra Señora del Carmen. A los niños de la Primera Comunión —ellos, elegantes de almirante o marinero y ellas, con sus inmaculados vestidos blancos— ni mucho menos les pesaron los nervios de una procesión en la que captaron numerosas miradas, tanto de sus familiares como de los viandantes que no dudaban en pararse unos minutos a contemplar el solemne paso, en el que no faltó el "luto" de las manolas.