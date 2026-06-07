Crónicas gijonesas: Arboricultores, horticultores y floricultores

Algunas veces nos detuvimos en la labor de Pedro Múgica Otaegui (San Sebastián, 1862-Villaviciosa, 1959) que en enero de 1898 abrió en Gijón el "Establecimiento de Horticultura de Pedro Múgica". Se publicitaba como vendedor de todo tipo de flores, conservador de jardines y como experto en adornar salas de baile, con tienda en la calle de San Bernardo 25 y zona de cultivo "detrás del colegio de los Padres Jesuitas". En realidad era en la actual calle de Ramón y Cajal (Bulevar de la Cruz entonces) pero en la parte de Ceares. Cruzada la calle ya es El Coto.

Hoy reparamos en otros más pioneros en el tema, y más desconocidos por tanto. En Arnaud Dabadie por ejemplo. Sabemos poco de ese hombre, y sí querríamos saber más. El que fuera primer cronista oficial de Gijón, Julio Somoza, nos da referencia de una publicación que se nos antoja pionera en el asunto. El título es "Catálogo del gran establecimiento de arboricultura, horticultura y floricultura de Arnaud Dabadie. Gijón, Ceares", de 55 páginas y editado en el año 1867 por la imprenta de Ladreda y Compañía, calle del Rastro –hoy Linares Rivas– número 10.

Julio Somoza anotó un resumen del libro que nos aumentó el interés en leer esa publicación. Esto escribió Somoza en su "Registro Asturiano de obras, libros, folletos y ediciones varias, exclusivamente referentes al Principado que no se hallan en bibliografías anteriores" (1926), libro con 1.762 referencias: "Estuvo situado –ese establecimiento de Arnaud Dabadie– en el barrio de La Catalana (afueras de Gijón) y fue notable por la variedad de sus arbustos y plantas de adorno, y por la originalidad y rareza de sus flores predominando entre sus variedades las especialidad de rosas color oro viejo de tanta boga en aquella época (variedad 80 persian yelow)". Terminaba Somoza diciendo que era el folleto de su biblioteca particular y que era "un libro muy raro". Cita Somoza "La Catalana" y eso era parte de La Arena, frente al parque Continental donde hoy están los jardines del periodista José Antonio García Canal. Aunque el título menciona que estaba en Ceares.

En ninguna biblioteca pública de Gijón ―municipal o del Principado― se conserva algún ejemplar de ese catálogo del establecimiento de Arnaud Dabadie, quizás en alguna biblioteca privada. Si que nos consta un ejemplar, y lo hemos consultado, que se conserva en la Biblioteca Pérez de Ayala en Oviedo (Colección Asturiana General. Ast C 139-13). Lleva un exlibris que indica su dueño: "Biblioteca de Pedro Hurlé Manso". Además en la Biblioteca de la Universidad de Oviedo se guarda un suplemento a ese catálogo, de sólo 24 páginas, editado por la también imprenta gijonesa de Crespo y Cruz un año más tarde, en 1868: BC. A Central-Sec. Asturias (CA) CAXX-385.

El catálogo que nos ocupa se editó en el año 1867 pero sobre Arnaud Dabadie ya tenemos noticias desde el año 1865, hace más de 160 años. Vemos anuncios en prensa de su casa de horticultura, arboricultura y floricultura en Gijón en el diario editado en Oviedo "La Joven Asturias". Se anunciaba Dabadie (junto con un socio de apellido Ordóñez) como responsables de la única casa de ese tipo en Asturias, con 4.000 árboles disponibles (de plantío, de adorno, jacintos, tulipanes...) todo procedente de Francia y con depósito en Ceares. Se anunciaba también en el gijonés "El Norte de Asturias", por ejemplo el 27 de marzo de 1868: "Eucalypus Globulus. Mr. Arnaud Dabadie tiene en su vivero de Ceares semilla de ese precioso árbol al precio de veinte reales paquete que contiene más de 2.000 granos".

Arnaud Dabadie también se publicitaba en el "Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo" que en esos años admitía anuncios. Por ejemplo en el Boletín del 14 de febrero de 1866: "Gran establecimiento de arboricultura, horticultura y floricultura de Arnaud Dabadie. Sito en Gijón (Ceares). Primera casa de Asturias en su género. Precios sumamente equitativos". Tras él, años más tarde, en 1880, un hombre llamado Hermógenes Andrade era representante en Gijón del "Gran Establecimento de Arboricultura en los Campos Elíseos de Lérida". Pero cien años antes, en 1798, ya se había editado un libro que podemos consultar en la "Biblioteca Virtual del Principado de Asturias", el autor es el presbítero Josef Antonio Sampil y el título "El jardinero instruido o tratado físico de la vegetación, cultivo y poda de los árboles frutales".

El diario "El Comercio" del 20 de julio de 1881 publicó un artículo muy interesante, sin firma, sobre las camelias; y en "El Carbayón" del 28 de enero de 1883 se publicita el establecimiento de Ramón Escalante, "jardinero y propietario en la calle Magallanes 36 de Santander". La prensa gijonesa anunciaba en febrero de 1891 una "exhibición de plantas, de flores y de adornos". Se trataba de un viajante, llamado Alfonso Marigo, que en la calle Trinidad 22 enseñaba y vendía magnolias, gardenias, jazmines, ginerium de flor encarnada, plantas trepadoras...

El 14 de mayo del año 1900 el diario gijonés "El Avance" anunciaba un establecimiento sin nombre en la calle Trinidad 39 donde acababan de llegar para la venta productos como "camelias dobles, de dos metros y medio de alto, de pie franco, a precios nunca vistos; gracenas reales; azaleas dobles finas; hortensias suizas, carolinas, palmeras, aurocadias de Celsa...". Pero en ese 1900 ya funcionaba en la ciudad el mencionado establecimiento de Pedro Múgica Otaegui que fue un punto de inflexión en el tema.

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Fortuna de Ceares / LIBRO "U. C. CEARES, 75 ANIVERSARIU"

El Union Club de Ceares se fundó en el año 1946 mediante la fusión de dos equipos del mismo barrio, uno de ellos el Club Fortuna Gijonés. La imagen es del Club Fortuna Gijonés, hacia 1915. Tenía su sede social en la calle de San Francisco de Asís junto al colegio de la Inmaculada que fue (recordemos) donde por primera vez se jugó al fútbol en Gijón, y vemos a doce jugadores del Club Fortuna Gijonés con el portero reserva. Camiseta negra y blanca, pantalón negro y la mitad de ellos con boina. La foto es del libro "U. C. Ceares, 75 aniversariu. Los anicios d´un club de barrio" (2021).