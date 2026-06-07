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La Feria de Plantas de Gijón concluye con colas para acceder al Jardín Botánico

"El número de visitantes avala en éxito del certamen", que se repetirá anualmente, resalta el director del Jardín Botánico

Público en uno de los stands de la I Feria de Plantas, en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón. | MARCOS LEÓN

Público en uno de los stands de la I Feria de Plantas, en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón. | MARCOS LEÓN

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Manuel Castro

Gijón

La primera edición de la Feria de Plantas, que acogió durante dos días el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, se saldó con más de 6.000 visitantes.

Una afluencia que "avalan el éxito del certamen", en palabras del director del Botánico gijonés, Tomás Fernández Velilla. Una afluencia que fue superior este domingo respecto a la ya elevada que se registró el sábado. Esto motivo que se pospusiera una hora el cierre del evento, que concluyó a las siete de la tarde, en vez de a las seis, como inicialmente estaba previsto.

Esta feria, que se emplazó en la Finca de La Isla, se repetirá todos los años el primer fin de semana de junio, convirtiéndose en el epicentro de la jardinería y paisajismo en Asturias.

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Fernández Velilla apuntó que "más allá de la asistencia, tenemos gran satisfacción por las sensaciones transmitidas por visitantes y expositores, y el lleno absoluto de todas las charlas ofrecidas. Sin duda un gran trabajo de todo el equipo que ha hecho posible esta edición" en la que participaron 31 expositores de viveros y productos relacionados con la jardinería y 6 de artesanía.

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