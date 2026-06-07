El instituto gijonés Calderón de la Barca se corona en un concurso nacional por un proyecto radiofónico sobre "Las Meninas" de Velázquez

El equipo de radio "CalderÓN Air", la radio escolar del instituto Calderón de la Barca de Gijón, ha resultado ganador del VI Concurso de Podcast Escolar organizado por Radio Nacional de España. El centro educativo del barrio de El Coto triunfó como el mejor podcast en la categoría 4, destinada a alumnado de cuarto de la ESO y Bachillerato. La propuesta galardonada se titula "Las Meninas. Un reels muy Real", una ficción sonora en la que, durante una visita al Museo del Prado, el guía ofrece un viaje en el tiempo al momento en que se estaba pintando el lienzo.

El jurado reconoció "la originalidad de su guion, que busca acercar a nuevos lenguajes un episodio de la Historia". También reivindicó "su valor didáctico y divulgativo y el interés por despertar la curiosidad por el arte, así como el trabajo interpretativo". Se recrean conversaciones de Felipe IV y Mariana de Austria con el propio Velázquez, por ejemplo. Los personajes cobran vida gracias a las voces y al talento interpretativo de Tristán Álvarez, Nuria Burón, Samuel Fernández, María Fernández, Iyán Hernández, Laura Mas, Sonia Pandiella, Jorge Vallaure e Iyán Varillas, integrantes del grupo de estudiantes que "con su implicación y entusiasmo han contribuido al crecimiento de esta radio escolar", señalan desde el Calderón de la Barca.

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Radio "CalderÓN Air" ha iniciado su andadura durante este curso 2025-2026. "Esta iniciativa de centro refuerza la trayectoria del IES Calderón de la Barca de Gijón en su compromiso con el barrio y la comunidad educativa, la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo", remarcan desde el instituto. Coordinan el equipo Víctor Pérez, de Tecnología, y María Jesús Llorente, de Lengua Castellana y Literatura.