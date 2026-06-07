José Ramón Fiaño, reelegido presidente de Caja Rural de Gijón: "Debemos mejorar nuestra banca digital para captar jóvenes"

José Ramón Fiaño Rodríguez encara el nuevo mandato como presidente de Caja Gijón "con ganas de hacer cosas; quedan bastantes por hacer" y valora el resultado de la asamblea como "un voto un poco dividido y creo que hubo algún tipo de intervención externa para no ver un resultado tan claro".

¿A qué se refiere?

A sorpresa en votaciones, porque gente tradicional de votos, ha sacado pocos y gente que llega nueva pues supera la barrera de los mil votos.

¿Cree que tiene que ver con los votos por representación?

Tiene que ver con gente que tiene bastantes votos y ha cedido votos de representaciones entre ellos.

¿Y lo de la intervención externa?

Estoy pensando en gente que tiene varios votos y que se ayudaron entre ellos a formarlos.

El Consejo contará con 5 personas de su candidatura, incluido usted, y 5 de la otra lista. ¿Cómo espera que sea la integración?

No sé cómo va a ser la integración. Por mi parte las voy a recibir con los brazos abiertos, porque es una decisión de los socios, con lo cual se acepta y se intenta formar un equipo por el bien de por el bien de la entidad. En el último de los casos, yo como presidente tengo voto doble y se decidirá así, pero personalmente el voto doble no me gusta usarlo, salvo caso que algo esté muy estancado y no acabe de despegar.

En la asamblea se hicieron preguntas sobre el cambio de nombre de la entidad.

El tema del nombre a todos ha encantado, es un nombre nuevo, moderno y el tema del nombre se ha aprobado por unanimidad. Incluso por familiares de alguno de los que protestó. Se ha aprobado por unanimidad en el Consejo. Ahora mismo hay 12 o 13 cajas rurales que no tienen la espiga en su anagrama. La espiga te representa el cereal, pero no a Asturias, porque en Asturias el único cereal que tomamos yo que sé, es maíz. Podía ser una panoya, pero no una espiga.

Caja Gijón ha tenido un crecimiento importante en resultados desde que usted llegó a la presidencia en 2022. ¿Cree que se van a poder mantener esos niveles de crecimiento de beneficios en los próximos años?

La caja va a consolidar y a mejorar algo, pero evidentemente lo que no se puede es estar planteando incrementos de beneficios del 1200% cada cuatro años.

Usted ha dicho que espera que Caja Gijón crezca captando a pequeños empresarios como clientes. ¿Algo más?

Yo creo que también nos falta captar a los jóvenes. Para eso tenemos que mejorar nuestra banca digital. Ahora no tenemos de las mejores aplicaciones en cuanto a rapidez y facilidad. Hay otros bancos y otras cajas rurales que los servicios digitales los tienen sencillos. Eso es algo a mejorar, porque la gente joven apenas va a las sucursales y prefieren la banca digital.

¿Qué me dice de las ayudas a los ganaderos que planean?

Se llegará a un acuerdo, no sé si es posible con la Indicación Geográfica Protegida Ternera de Asturias para el tema de ayudas, que ya está aprobado en sí, dentro de una gama que se llama Producto dentro de la caja, para el tema de forrajes. No se ha llegado a comentar en la asamblea, porque ha durado cuatro horas y ya todo el mundo estaba esperando por el sorteo de viajes que hacemos entre los asistentes. Porque todo el mundo va a la asamblea deseando saber cuánto le pagas por sus participaciones, que es el 5%, y por el sorteo. Y nos metimos en las tres de la tarde para poder hacer el sorteo.

La asamblea este año tuvo más asistencia que otros.

Yo creo yo creo que es una asistencia récord, la media de personas que van a una asamblea cuando hay votación son 600. Este año ha sido un tercio más. Y eso ha ralentizado la entrada. Mi idea personal, pero es una idea personal que tendría que ser aprobada por el Consejo, es para el futuro dividir la asamblea: una asamblea de la entidad en sí y otra de la Fundación y que sea en esta última donde se sorteen los viajes. Porque si no es imposible; al ritmo que estamos, nos metemos en 900 personas y es inmanejable, por los problemas de espacio. En la Universidad Laboral no es posible, con lo que como no las hiciéramos en El Molinón, ¿dónde las hacemos?.

¿Valoran expandirse a otros concejos?

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Fuera de Gijón ahora mismo no está la prioridad. La prioridad ahora mismo es arreglar las oficinas presentes. Nos faltan cuatro oficinas por arreglar y y también inaugurar la Plazuela que tenemos muchas ganas. En junio o julio deberíamos tener los permisos.