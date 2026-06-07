Raja reclama al PSOE en el juzgado una indemnización por «daños morales y perjuicios»

El exedil gijonés y exsecretario de Ideas y Programas de la Agrupación Socialista de Gijón, Iván Álvarez Raja, reclama al PSOE una indemnización por «daños morales y perjuicios derivados de la vulneración de derechos» por su despido como asesor del grupo municipal socialista. Esa reclamación de indemnización, pendiente de cuantificar, forma parte de la demanda que ha interpuesto Raja contra el PSOE para que se declare nulo su despido, lo que obligaría al partido a readmitirlo en su puesto de trabajo y pagarle los salarios de tramitación. El exconcejal rechazó los 1.200 euros de indemnización que el PSOE le ofreció en el acto de conciliación tras admitir el partido que se trataría de un despido improcedente, tal como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA.

El PSOE había notificado a Raja, el 11 de marzo, que el despido era disciplinario por «transgresión de la buena fe contractual y pérdida de confianza». El despido llegó cuando Raja se encontraba de baja y después de que el 25 de febrero le comunicaran la apertura de un expediente por parte del Órgano contra el Acoso del PSOE y, al día siguiente, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE le suspendiera cautelarmente de militancia.

En la demanda laboral se argumenta que el despido «parece basarse en hechos relacionados con la condición de afiliado al partido político, que nada tienen que ver con el ámbito laboral, convirtiéndose en una suerte de sanción adicional a la suspensión cautelar de militancia», sin que se haya informado al expedientado de las acusaciones ni de quien es la denunciante. La actuación de Ferraz en este caso, según la demanda, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, al honor, dignidad e imagen y a la igualdad y no discriminación, se sostiene.

La demanda señala que Raja ha sufrido «grave afectación psicológica, deterioro de su salud y daño reputacional» al haber trascendido el caso por supuesto acoso sexual. El exconcejal fue entrevistado por videoconferencia durante casi una hora por el Comité contra el Acoso el pasado viernes. «Me dieron traslado de ciertos hechos, aunque no han identificado a la persona que denuncia», señaló el exedil, quien no obstante señaló que «en Gijón todo el mundo sabe quién es la delatora, cómo es y cómo se las gasta», asegurando que podrá demostrar que se trata de una «denuncia falsa hecha por venganza».

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Raja indicó que enviará pruebas al Comité contra el Acoso con las que «podrán comprobar quién acosa a quién, pues no soy la única persona de la agrupación de Gijón que ha sufrido las injurias y calumnias de la misma anónima denunciante que actúa como fontanera de otras instancias». Raja también ha presentado hace tres meses, un recurso ante la Comisión de Ética y Garantías del PSOE contra su suspensión como afiliado.