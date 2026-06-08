Hasta 420 euros para pagar facturas de la luz: abierta la nueva convocatoria municipal de ayudas energéticas

La publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) supone la apertura del plazo de un mes para optar a las ayudas al pago de los gastos energéticos de la vivienda habitual para las que la Fundación Municipal de Servicios Sociales tiene una dotación de 1.180.000 euros. El último día para presentar la documentación será el próximo 8 de julio.

Las aportaciones municipales están destinadas a contribuir al pago de los gastos de energía de la vivienda habitual correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, incluyendo facturas de electricidad, gas y otros combustibles. La cuantía máxima de la ayuda será de 420 euros por vivienda, estableciéndose el importe final en función de la facturación acreditada. La concesión tendrá en cuenta los ingresos de todos los miembros de la unidad de convivencia.

“Estas ayudas refuerzan el compromiso del Ayuntamiento con los hogares que más dificultades tienen para afrontar los gastos básicos, especialmente en un contexto de especial presión sobre el coste de la energía”, defendió el edil popular Guzmán Pendás, presidente de la Fundación Municipal de Servicios Sociales.

Incompatibles con las ayudas de emergencia

Como en convocatorias anteriores, estas ayudas serán incompatibles con las ayudas de emergencia para el pago de deudas de luz y gas concedidas por la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Por tanto las ayudas previamente recibidas por este concepto se descontarán del importe que pudiera corresponder.

Entre los requisitos que se exigen está que la petición la haga la persona de la unidad de convivencia que abone los gastos energéticos de la vivienda habitual. Con carácter general, será necesario que todas las personas de la unidad de convivencia estén empadronadas en Gijón y que la persona solicitante cuente con una antigüedad de empadronamiento superior a un año. Este requisito no se exigirá en el caso de víctimas de violencia de género, trata de seres humanos o explotación sexual, personas emigrantes retornadas a Asturias y personas refugiadas o apátridas.

Teléfono para consultas

Las solicitudes podrán realizarse a través de la sede electrónica municipal, en https://sedeelectronica.gijon.es/, mediante el formulario habilitado. También podrán tramitarse de forma presencial en las Oficinas Municipales de Atención a la Ciudadanía, preferentemente con cita previa. Y para resolver dudas o recibir apoyo en la tramitación, Servicios Sociales pone a disposición de la ciudadanía el teléfono 686 488 618 y el correo electrónico energia@gijon.es.