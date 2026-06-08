Cómo acogerse a la Regularización Extraordinaria
Grupo Mixto-Covadonga Tomé y Somos Asturies ponen en marcha una asesoría gratuita
A. A.
El Grupo Mixto-Covadonga Tomé y Somos Asturies ponen en marcha un servicio gratuito de asesoría jurídica dirigido a personas migrantes que quieran acogerse al proceso de Regularización Extraordinaria 2026. "Esta asesoría pretende que nadie se quede fuera por no saber cómo hacerlo", explicó la diputada Covadonga Tomé.
El proceso está dirigido a personas extranjeras en situación irregular que residan en España desde antes del 1 de enero de 2026 y puedan acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses en el momento de presentar la solicitud. También pueden beneficiarse quienes tuviesen una solicitud de protección internacional registrada antes de esa fecha.
Es requisito imprescindible no contar con antecedentes penales. La autorización tendrá una vigencia de un año y habilitará para trabajar desde el primer día en cualquier sector y en todo el territorio nacional. El servicio funcionará las próximas semanas, en línea con el plazo de solicitud, que concluye el 30 de junio. La atención presencial se ofrecerá de martes a jueves, de 16 a 20 horas, en la Oficina Parlamentaria-Somos Asturies (Plaza Juan XXIII, número 2, Bajo, Uviéu).
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