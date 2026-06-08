Un café con el concejal Guzmán Pendás: el plan para animar a la participación de las personas mayores en Gijón

Los vecinos de La Camocha estrenarán el próximo día 25 un nuevo proyecto de la Fundación Municipal de Servicios Sociales que busca animar a la participación a las personas mayores: se trata de compartir un café y una conversación con el concejal responsable del área, el popular Guzmán Pendas. "Iniciamos una serie de cafés con personas mayores en distintos barrios con la idea de que puedan compartir conmigo una mañana hablando de los temas que les preocupan", explicó Pendás tras dar cuenta de la iniciativa a los miembros del Consejo Sectorial de Personas Mayores, reunidos en el Ayuntamiento.

Un consejo que puso en valor toda la actividad que se está desarrollando desde la mesa de trabajo contra la soledad no deseada. Ahora mismo se está con el borrador del proyecto que busca impulsar una red vecinal que permita a los propios ciudadanos "detectar y saber qué hacer si hay un caso así en su entorno", concretó Pendás

También se dio cuenta al consejo del incremento de las ayudas a entidades y asociaciones que trabajan con personas mayores. En lo que tiene que ver con la convocatoria de concurrencia competitiva pasa de 200.000 a 250.000 euros la dotación de la línea 1 y de 64.000 a 75.000 la de la línea 2. Hay otros 90.000 euros para la gestión de hogares de mayores. El repaso incluyó la descripción de los convenios de colaboración que se están firmando con, por ejemplo, Cruz Roja Gijón, Cuantayá o ADAFA

La reunión sirvió además para repasar las actividades que se desarrollan en ese ambito, dar cuenta del parón veraniego de las tertulias intergeneracionales y adelantar varias citas de la agenda de actos como el Festival Compartiendo Artes en Pumarín Sur y Mayores a Escena en el centro municipal integrado de El Coto.