Las empresas de Gijón avanzan en la transformación digital, "una condición imprescindible para garantizar su futuro"

"Nos sirvió para saber que ya estábamos haciendo algunas cosas bien, para mejorar en otras y, sobre todo, para ganar confianza y saber resolver lo que antes no sabíamos". Con estas palabras resume el director de Ventanas Piñera, Víctor Piñera, los beneficios que les generó en su negocio poder favorecerse del programa "Gijón Transforma Digital". Esta firma es solo una de las 365 empresas de la ciudad que han obtenido un diagnóstico y una hoja de ruta personalizados a través de un plan impulsado por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), el Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC) y Gijón Impulsa. El convenio, cuyos resultados entre 2022 y 2026 fueron presentados este lunes, continuará a partir de julio bajo el nombre "Gijón Futuro Digital" y contará con el Clúster TIC de Asturias para favorecer que las empresas de menos de 50 trabajadores puedan aplicar las competencias de forma directa en sus procesos diarios.

El futuro de este convenio para pymes pasa por reducir la teoría e incidir más en la parte práctica. Para poder llevar a cabo ese nuevo paso, el programa cuenta con una base sólida desde que dio comienzo en 2022. En estos primeros cuatro años, el plan ha beneficiado a empresas de múltiples sectores, excluyendo el comercio minorista por contar con otro proyecto específico en funcionamiento. Negocios del sector industrial, así como del turístico, de construcción o de formación son algunos de los que han contado con el acompañamiento de FADE, CTIC y Gijón Impulsa.

Hasta ahora, el programa ha estado basado en cuatro fases que arrancaban con un diagnóstico de las prácticas digitales de la empresa y continuaban con una hoja de ruta, un seguimiento y el acompañamiento durante la implantación. En total, 365 empresas recibieron el diagnóstico y la hoja de ruta, mientras que 35 alcanzaron la fase de acompañamiento especializado que empezó a ofrecerse en 2025. Durante la presentación se resaltó el "éxito" alcanzado con el plan, ya que un 64% de las propuestas se implantaron totalmente y un 77% se financiaron con recursos propios, sin ayudas públicas.

Además, se hizo hincapié en que las necesidades tecnológicas aparecieron en áreas como el marketing digital y la ciberseguridad, principalmente. Las mejoras se han centrado en la creación de un sitio web, en la mejora de la reputación online y en contar con un perfil en google. Si bien, en el último año se ha producido un aumento notorio de trabajos acerca de la IA generativa.

La vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, la popular Ángela Pumariega, subrayó que "lo más relevante es que hemos conseguido algo fundamental, que es generar conciencia". "Hemos ayudado a que muchas empresas comprendan que la transformación digital ya no es una opción ni una tendencia, sino una condición imprescindible para competir, crecer y garantizar su futuro", aseveró la vicealcaldesa. El director general de CTIC, Pablo Coca, aportó algunos de los ejemplos que se han conseguido y remarcó que "la tecnología es ineludible para mejorar la sociedad". Por su parte, el vicepresidente de FADE y presidente del Clúster TIC, Patricio Arias, celebró que "la transformación digital ha dejado de ser una aspiración de futuro, sino que es algo que forma parte de la gestión diaria de cualquier empresa".

Acciones "más concretas"

De cara a la siguiente edición del programa, que arrancará el próximo mes de julio, Pumariega apuntó que "hemos identificado que las empresas comprendían la necesidad de transformarse, pero muchas de ellas encontraban enormes dificultades para implementar las acciones que proponían las hojas de ruta porque la realidad diaria de una pyme es compleja".

Teniendo en cuenta los recursos limitados y la falta de tiempo que existe en las pymes, así como los cambios "vertiginosos" en el contexto tecnológico, el programa evolucionará hacia un nuevo modelo para que "las empresas puedan incorporar soluciones reales y utilizables desde el primer momento", argumentó Pumariega. De la mano de Clúster TIC, FADE, CTIC y Gijón Impulsa ofrecerán acciones "más concretas" y soluciones con implementación en el corto plazo, las cuales estarán basadas en IA generativa y tendrán capacidad de escalado.

Noticias relacionadas

El recorrido que seguirá el programa en esta nueva edición empezará en una radiografía inicial del aprovechamiento de la IA que lleva a cabo la empresa. Después se explorará la situación para identificar oportunidades, un paso clave antes de implementar las mejoras con acompañamiento especializado. Por último, la gran novedad será que el plan podrá contratar los servicios de un proveedor del Clúster TIC para ayudar a las empresas con la realización unas tareas valoradas en 3.000 euros. Esos cheques estarán enfocados a facilitar la implantación de soluciones vinculadas a herramientas de inteligencia artificial y digitalización empresarial. Estas novedades serán tratadas el viernes en el Consejo de Administración de Gijón Impulsa.