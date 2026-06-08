Fichar dos veces al día para ver a Alejandro Sanz en primera fila: el cantante causa furor y obliga a un cambio de protocolo para su concierto en Gijón

Cuando todavía faltan varios días para que Alejandro Sanz se suba al escenario del parque Hermanos Castro, algunos de sus seguidores ya tienen marcada una rutina inusual: acudir dos veces al día al recinto, identificarse con el DNI y confirmar su presencia para conservar un puesto privilegiado en la cola de acceso. La medida, puesta en marcha por Divertia, busca ordenar la espera y evitar que los aficionados permanezcan acampados durante días en la vía pública.

La decisión llega después de que varios seguidores del cantante se instalaran en las inmediaciones del recinto hasta seis días antes del concierto. Ante esta situación, la organización optó por implantar un sistema oficial de registro y verificación que obliga a los asistentes a acudir personalmente a la garita de seguridad para inscribirse y posteriormente “fichar” cada día en dos franjas horarias, de 11.00 a 13.00 y de 19.00 a 21.00 horas.

La medida ha sido recibida con opiniones encontradas, aunque algunos de los aficionados consultados coinciden en que supone una solución novedosa para un fenómeno cada vez más habitual en los grandes conciertos: las largas esperas para conseguir los mejores lugares junto al escenario.

Entre quienes mejor conocen esa realidad están Cristina Álvarez, Juan Carlos Martín y Rebeca da Cruz. Forman parte de un grupo de seguidores que llegó a Gijón días antes del concierto y que ya había comenzado a organizar turnos para mantener una presencia permanente junto al recinto.

“Estábamos acampados desde el viernes”, explican. La intención era seguir el procedimiento habitual que utilizan en otros conciertos del artista: repartirse las horas de espera, dormir en tiendas de campaña y asegurar las primeras posiciones de la cola. Sin embargo, la organización les comunicó que no podían permanecer allí instalados.

Lejos de verlo como un problema, consideran el sistema como una medida que les beneficia. “Para nosotros es perfecto”, resume Álvarez. Eso sí, creen que el sistema favorece también a personas que inicialmente no tenían intención de realizar una espera prolongada. “Es un beneficio para la gente que hacemos cola durante días. Pero ahora hay personas que iban a venir únicamente el día del concierto y también pueden aprovecharlo”, señala Martín. A su juicio, el sistema resta valor al compromiso de quienes dedican viajes y jornadas enteras a seguir los conciertos del artista.

El grupo está acostumbrado a recorrer España siguiendo las giras de Alejandro Sanz. Algunos llegan desde Valladolid, Vigo, Salinas, La Felguera o Benavente y organizan incluso sus vacaciones en función de los conciertos. “La semana que viene nos vamos a Madrid a verlo y allí estaremos varios días haciendo cola también”, cuentan.

Una solución cómoda, pero con dificultades

No todos los aficionados viven la medida de la misma forma. Natalia Gómez y Begoña Castaño, ambas vecinas de Gijón, valoran positivamente que se eviten las acampadas y las largas esperas continuadas, pero señalan que el sistema puede resultar complicado para quienes trabajan o viven fuera de la ciudad.

“Una persona que trabaja en jornada partida lo tiene imposible para venir por la mañana y por la tarde”, apunta Castaño. Ella acudirá al concierto junto a su hija y ambas compraron las entradas para compartir la experiencia, pero teme que la organización del sistema de cola pueda acabar separándolas.

“Mi hija viene conmigo, pero ella vive y trabaja en Pola de Siero y no puede venir a firmar dos veces al día”, explica. Esa situación le genera preocupación porque, después de haber planeado juntas la asistencia al concierto, existe la posibilidad de que no consigan acceder al recinto en la misma posición ni disfrutar de la actuación una al lado de la otra.

Aun así, considera que la decisión tiene sentido para evitar que se reproduzcan escenas habituales en otros conciertos con tiendas de campaña instaladas durante varios días. Gómez, por su parte, cree que habría alternativas más sencillas. “Lo tenían que tener mejor organizado. Cuando compras la entrada podrían numerarla por orden de compra”, propone.

La cuenta atrás

A medida que pasan los días, la lista de inscritos sigue creciendo. Algunos ya ocupan los primeros puestos mientras otros se incorporan a medida que conocen el sistema a través de las redes sociales y de los clubes de fans del artista.

El último registro tendrá lugar el mismo viernes por la mañana. A partir de ese momento comenzará la formación definitiva de las colas para acceder al recinto. Hasta entonces, los seguidores más fieles de Alejandro Sanz seguirán una rutina tan peculiar como exigente: fichar dos veces al día para conservar un lugar privilegiado junto al escenario.