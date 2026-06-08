Gijón no avanza en reciclaje: el estancamiento hace que la ciudad esté lejos de lo que exige la Unión Europea

No va a peor pero tampoco a mejor, y eso es lo preocupante. Gijón sigue estancada en ese porcentaje del 36% de separación de residuos para el reciclaje con el que cerró los ejercicios de 2024 y 2025 y que está lejos de los mínimos fijados por Europa. Los registros de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa) sobre el primer trimestre de este año cuantifican que los gijoneses generaron 31.850 toneladas de residuos domésticos y asimilables, lo que supone un incremento del 2,8% sobre el mismo periodo del año anterior. Solo un 36% de esos residuos estaban en los contenedores habilitados tanto en la calle como en los puntos limpios para recoger materiales reciclables. El mayor problema es el bajón en el depósito de basura orgánica.

Un estancamiento en los resultados que choca con todos los movimientos que Emulsa, en cumplimiento de su Plan Municipal de Residuos Cero (2025-2030), está realizando para facilitar a los gijoneses que puedan reciclar. Entre las ultimas novedades están la instalación en Jove, Moreda y la zona de ampliación del Parque Científico y Tecnológico de La Pecuaria de minipuntos limpios de proximidad y la incorporación de depósitos de recogida de basura orgánica a las islas de contenedores soterrados de la zona centro. A otro nivel está la apuesta por los espacios de compostaje comunitario. Ya se ha puesto en marcha el primero en La Camocha y está en construcción un segundo en Leorio.

A pesar de eso, y de la ampliación de la recogida separada de restos de poda y de los servicios puerta a puerta de recogida de cartón comercial y vidrio hostelero y de los casi cinco mil contenedores para el reciclaje de cartón, vidrio y envases y los 1.300 para fracción orgánica, a Gijón no le salen los números.

A lo largo de los primeros meses de este año lo que han visto los técnicos de Emulsa es un crecimiento del 14% en lo depositado en los puntos limpios pero un estancamiento en los materiales que llegan a los contenedores de vidrio, envases y cartón de la calle y un descenso del 26% en la recogida de basura orgánica. Un elemento clave por su peso.

Ese descenso en la orgánica parece achacable a la reactivación de las cerraduras que obligan a usar la tarjeta ciudadana para depositar la basura en los contenedores marrones. Entonces, ¿por qué no dejarlos abiertos? El problema está en que cuando los contenedores estaban abiertos se recogían más kilos de basura pero esa basura no era solo materia orgánica con posibilidades de ser reciclada en compost o biogas. Había una mezcla de todo con un porcentaje detectado de elementos impropios del 40% que hacían imposible su reutilización. Una pérdida medioambiental pero también una pérdida económica para Emulsa ya que Cogersa no cobra por el tratamiento de los residuos orgánicos pero sí por la denominada fracción resto. La estimación de Emulsa es que esos impropios le han costado más de 400.000 euros. Por eso, la apuesta por los controles de acceso en los contenedores de orgánica.

Sin olvidar, además, que ese tipo de cerraduras se generalizarían a todos los contenedores de calle si, como se plantea en el Plan Residuos Cero, a futuro Gijón optase por un sistema de pago por generación en la basura. El plan propone esa alternativa si se llega a finales de 2027 sin conseguir los objetivos de reciclaje marcados en la normativa actual. Y ya se ve que la cosa va ajustada.

En todo caso, y organizado en dos fases de acción junto a una inversión comprometida de 34 millones para desarrollar las medidas, el Plan Residuos Cero se ha fijado una hoja de ruta para alcanzar, al menos, el 55 % de reciclaje en 2027 y superar el 60 % en 2030, reducir en un 15 % la generación de residuos municipales y disminuir de forma significativa la fracción resto mediante la mejora en la separación en origen y consolidando la recogida separada de biorresiduos municipio.

Emulsa controla ahora mismo cuatro puntos limpios en la ciudad, ubicados en Roces, Tremañes, La Calzada y Somió. La empresa que preside el edil popular Rodrigo Pintueles ha llegado a un acuerdo para que esos puntos limpios pasen a ser gestionados por el Consorcio, lo que le supondrá un ahorro a Gijón que ronda el millón de euros.

Para cumplir con los estándares que Cogersa fija para ese tipo de instalaciones será necesario reubicar los de Somió y Roces. Su construcción será asumida por Cogersa –se calcula un coste total de toda la operación de unos tres millones–pero el Ayuntamiento se ha encargado de buscar los terrenos que pueda cederles para la operación. Para la zona Sur la propuesta es una parcela de 7.000 metros cuadrados en el polígono de Roces-Porceyo y para la zona Este la ubicación elegida está en la avenida de Albert Einstein, muy cerca de la Escuela Superior de Marina Civil .

Cogersa ha solicitado del Ayuntamiento informes urbanísticos para identificar las condiciones y necesidades de cada parcela. La previsión es que, una vez cerrada la cesión del suelo, se tardarían unos seis meses en tener operativos los nuevos puntos limpios.