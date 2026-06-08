Gijón ya espera por Alejandro Sanz: se abre un registro oficial para organizar la "cola" de entrada
El cantante estará el día 12 en el parque de los Hermanos Castro
El hecho de que ya haya personas alrededor del parque de Hermanos Castro esperando por el concierto que el cantante Alejandro Sanz dará este próximo día 12 ha llevado a Divertia –la empresa municipal que organiza el evento–a implantar un registro oficial para regular esa espera. Y verificar la identidad de quienes estén esperando.
El objetivo, se explica en un comunicado publico es gestionar la espera de forma más segura y ordenada, y evitar aglomeraciones, reduciendo la necesidad de que las personas permanezcan de forma continua en la vía pública.
Las personas que quieran inscribirse den acudir, de forma presencial, a la entrada de servicio del recinto con su DNI y registrarse en la garita de seguridad, operativa las 24 horas del día.
Posteriormente, para conservar el puesto, tendrán que confirmar su presencia (fichaje) todos los días acudiendo al mismo lugar en dos tramos horarios, de 11 a 13 horas y de 19 a 21 horas. Siempre provistas con su DNI. El último registro será el viernes 12 de junio a las 9 horas. A partir de ese momento, se formará la cola de espera.
La organización reconoce y gestiona exclusivamente este sistema oficial. Cualquier otra lista o método carece de validez.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece una médico gijonesa de 30 años en un accidente de tráfico en Palencia
- Reabre, con nuevos dueños, uno de los merenderos más conocidos de Gijón: 'Habrá menú, habrá carta y, por supuesto, tendremos parrilla
- Hablan los allegados de la médica gijonesa fallecida en un accidente en Palencia: 'Se entregaba en cuerpo y alma a la familia
- Sorpresa' en la playa de San Lorenzo con una roca de grandes dimensiones a la altura de la Escalerona: 'Llevo viniendo 70 años y jamás la vi
- Una abarrotada iglesia de La Asunción despide a Ángela Corbato, la gijonesa fallecida en un accidente en Palencia: 'Nunca se cansó de amar y de disfrutar de la vida
- El Corazón de María reúne a su promoción del 98 por todo lo alto: 'Batimos un récord
- Retenciones kilométricas en la 'Y' para salir de Gijón por un accidente de tráfico a la altura del viaducto de Somonte
- Maniobra heroica en Gijón: una policía local fuera de servicio y dos transeúntes salvan a un hombre de morir atragantado