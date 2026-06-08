Gijón ya espera por Alejandro Sanz: se abre un registro oficial para organizar la "cola" de entrada

El hecho de que ya haya personas alrededor del parque de Hermanos Castro esperando por el concierto que el cantante Alejandro Sanz dará este próximo día 12 ha llevado a Divertia –la empresa municipal que organiza el evento–a implantar un registro oficial para regular esa espera. Y verificar la identidad de quienes estén esperando.

El objetivo, se explica en un comunicado publico es gestionar la espera de forma más segura y ordenada, y evitar aglomeraciones, reduciendo la necesidad de que las personas permanezcan de forma continua en la vía pública.

Las personas que quieran inscribirse den acudir, de forma presencial, a la entrada de servicio del recinto con su DNI y registrarse en la garita de seguridad, operativa las 24 horas del día.

Posteriormente, para conservar el puesto, tendrán que confirmar su presencia (fichaje) todos los días acudiendo al mismo lugar en dos tramos horarios, de 11 a 13 horas y de 19 a 21 horas. Siempre provistas con su DNI. El último registro será el viernes 12 de junio a las 9 horas. A partir de ese momento, se formará la cola de espera.

La organización reconoce y gestiona exclusivamente este sistema oficial. Cualquier otra lista o método carece de validez.