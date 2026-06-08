Los hosteleros de España eligen Gijón para presentar su manifiesto de apoyo al tapeo como Patrimonio de la Humanidad

La patronal del sector Hostelería de España y la asociación Saborea España han elegido Gijón para presentar, este mediodía, su manifiesto de apoyo a la candidatura del tapeo en España como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, acto que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Gijón. También se presentó el Día Mundial de la Tapa, que se celebra el 16 de junio.

"El tapeo está asociado a un momento de convivencia y cordialidad profunda. Un arte de vivir y relacionarnos que nos define como país. Por eso, la tapa es nuestra embajadora gastronómica y el tapeo nuestra enseña", se indica en el manifiesto de apoyo a la candidatura promoviida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que la Unesco declare al tapeo como patrimonio de la humanidad.

En palabras del presidente de Hostelería de España y vicepresidente de Saborea España, el asturiano José Luis Álvarez Almeida, "tapeo es sinónimo de encuentro, es sinónimo de conversación, la tapa es compartir, es parte de nuestra identidad". Además, para el presidente de Hostelería de España, "una ciudad que tapea es una ciudad que está viva". Javier Martínez, presidente de Otea indicó que "la tapa no es sólo algo gastronómico, es una forma de socializar"

Entre los motivos por los que se ha elegido Gijón para lanzar este manifiesto están que una tapa elaborada por el hostelero gijonés Luis Menéndez, de Alalunga, -que participó en el acto- ganó el pasado enero el cuarto campeonato oficial de tapas y pinchos de Hostelería de España.

Es uno de los motivos, pero no sólo. "Fue Asturias, la que consiguió la cultura sidrera, el patrimonio inmaterial de la humanidad y por lo tanto, los hosteleros de Asturias, algo sabremos y algo podremos ayudar. Todos los hosteleros de España tendremos que aprender como se logró la cultura sidrera para conseguir ahora este nuevo patrimonio inmaterial de la humanidad", señaló Álvarez Almeida.

El presidente de la patronal estatal también resaltó el apoyo del Ayuntamiento de Gijón a la hostelería, recordando que en los duros tiempos de la pandemia del Covid, en 2020, Gijón fue el rpimer ayuntamiento de España en ampliar las terrazas de todos los hosteleros, iniciativa que luego copiaron el resto de ayuntamientos.

Dirigiéndose a la actual alcaldesa, Carmen Moriyón, Almeida le indicó que va a poner a Gijón ante otros ayuntamientos "como ejemplo de calles vivas" por su apoyo a la hostelería. Al mismo tiempo, pidió que Gijón vuelva a formar parte de Saborea España, asociación en cuya fundación participó, pero de la que se salió.

"Uno de los sectores más importantes"

Moriyón, por su parte, señaló que "hoy es un buen día que en el que tengo la oportunidad para agradecerles el trabajo que desarrollan en defensa de uno de los sectores más importantes y claves para nuestra economía y en definitiva para nuestro modo de vivir".

La Alcaldesa resaltó que bares, restaurantes y sidrerías además de lugares de encuentro son "generadores de empleo y de actividad económica y contribuyen de manera decisiva a proyectar la imagen de una ciudad que es dinámica, que acoge y que quiere ser atractiva. Por eso, desde el ayuntamiento queremos sumarnos a esta celebración y reiterar hoy aquí nuestro apoyo al sector hostelero".

La viceconsejera de turismo, Lara Martínez señaló que el "que la tapa sea declarada patrimonio de la humanidad, sería sin duda un complemento magnífico con la declaración de la cultura sidrera".