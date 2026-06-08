IU rompe la unanimidad en el acuerdo de congelar las tarifas en los cementerios municipales en 2027
El consejo de administración de Cegisa aprueba mantener un año más los actuales precios de los servicios
La abstención del representante de IU en el consejo de administración de la sociedad mixta Cementerios de Gijón impidió la unanimidad en el acuerdo para mantener congeladas en 2027 las tarifas de los servicios en los cementerios municipales de Gijón: Ceares , Jove, Somió, Tremañes, Cenero, Cabueñes, Baldornón y Deva.
La defensa de la presidencia de la entidad, que ostenta el edil popular Abel Junquera, para congelar los precios se asientan en la reflexión de que «mantener las tarifas actuales asegura que nuestros servicios sean una opción preferente frente a alternativas externas y que las familias sigan percibiendo nuestra oferta como accesible. Es una decisión táctica para blindar nuestra cuota de mercado».
Ello en base a una previsión de ingresos de poco más de un millón de euros, lo que supone un incremento del 2,5% sobre la estimación que se hizo para el actual ejercicio presupuestario.
Un nuevo contrato de mantenimiento
Las tarifas aprobadas va desde los 57.513,72 euros (impuestos incluidos) por un panteón de seis nichos con osarios en el cementerio de Deva a 27,54 euros por un gancho para flores. Los alquileres de nichos están en 624 euros y los de urnas en 228. La inhumación de un cadáver en nicho son 315,58 euros en panteón sube a 389 y las ampliaciones de concesión de 50 a 75 años en Deva van de los 300 a los 2.000 euros dependiendo de las condiciones y la tipología del equipamiento.
Por unanimidad salió adelante la aprobación de las condiciones para licitar un nuevo contrato para los servicios de conservación y mantenimiento de los cementerios tras la obligación de paralizar la licitación en marcha al detectarse un error material. Mientras llega la adjudicación del nuevo contrato mantendrá el servicio la actual concesionaria, Contratas Piñera, a través de una prórroga extraordinaria.
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