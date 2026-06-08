Josefina Corujo, vecina de Lavandera: "El pueblo ye muy guapo; la huerta ye mi gimnasio y soy amiga de toda la parroquia"

Una huerta como gimnasio, las amistades forjadas durante años en el pueblo y el trabajo en equipo y en común son parte de la particular receta de la felicidad de Josefina Corujo, vecina de Lavandera, aunque natural de San Martín de Huerces. Un pueblo que abandonó al casarse, poniendo rumbo a Lavandera, su casa desde 1963 y donde ha construido una vida "tranquila. Aquí me encuentro muy bien, esto ye muy guapo, me llevo muy bien con la gente", cuenta Corujo, quien presume de ser "amiga de toda la parroquia".

Esta unión vecinal es un imprescindible en su día a día, donde no faltan las quedadas con amigas, las actividades en la escuela o los encuentros únicamente para compartir una buena charla.

En parte, ese espíritu de comunidad se debe a su implicación con la asociación de vecinos, de la que su marido es presidente y en la que se celebran bailes y homenajes a los mayores. "Está todo muy animado", ríe Corujo.

Desde su casa en Lavandera además, puede observar a lo lejos el barrio de la Bobia, donde nació su padre. "Nació en la casa que está llegando a esa montaña. Ya so lo por eso tengo que querer la parroquia", cuenta.

Y de esa casa en lo alto de la montaña en la que vivió su padre a la Lavandera de hoy Josefina Corujo reconoce todos los cambios que ha experimentado la parroquia. "No había ni coches ni las comodidades que tenemos ahora pero como no lo teníamos no lo echábamos de menos y éramos felices igualmente", destaca.

Vista de Lavandera / LNE

Ante la ausencia de coche, tocaba ir andando hasta la escuela, en la que estuvo hasta los 15 años. "Cuando fui más moza, mis padres me mandaron a aprender a coser y bajábamos mucho a Gijón", añade Corujo.

Sin embargo, la costura no fue su oficio. En su lugar esta vecina se dedicó a cuidar de las vacas de leche que tenía junto a su marido y con el que trabajaba mano a mano. "Trabajábamos en equipo y por eso no me parecía duro", señala.

La parroquia de Lavandera Nombre: Josefina Corujo Edad: 82 años Profesión: ama de casa El mejor lugar de la parroquia: la iglesia de San Julián Lo mejor de vivir en la zona rural: "La unión entre vecinos" En una frase: "La huerta ye mi gimnasio"

Junto al ganado también estaba la huerta, aún en activo y en la que pronto cosechará fabes y maíz. "Les lechuges van atrasaes, también tengo cebolleta, patates y esti árbol de aquí, la feijoa, que da unas frutas muy saludables. Además, da unes florines muy guapes", ríe. Y es que entre hortalizas Josefina ha montado toda una sala de musculación al aire libre. "Cuando me llama mi hija y me pregunta dónde estoy siempre le digo que estoy en el gimnasio. ¿A que queda fino?", bromea Corujo.

Y de la huerta a los viajes de los que en parte ha podido disfrutar gracias a Caja Gijón La Rural. "Fue la nuestra caja toda la vida. Mis padres, lo poco que tenían iba para la Caja Gijón. Así pudimos disfrutar de viajes que el banco sortea entre los socios. A ver si el próximo nos toca otra vez", ríe Josefina Corujo.