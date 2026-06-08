María Calvo se incorpora al Pleno de la Cámara de Comercio de Gijón: las claves de su regreso

La presidenta de FADE, María Calvo, se va a incorporar, en representación de la patronal asturiana, a los órganos de gobierno de la Cámara de Comercio de Gijón. Calvo es una de las nuevas integrantes de ese órgano de gobierno cameral respecto al pasado mandato. El nuevo plenario se constituirá este miércoles y en el mismo previsiblemente se volverá a elegir como presidente cameral a Félix Baragaño, tal y como adelantó en su día LA NUEVA ESPAÑA.

Aunque María Calvo no formó parte del pleno en el pasado mandato de la Cámara, su implicación en la gestión cameral gijonesa no es algo desconocido para esta empresaria del sector de la construcción. De hecho, ya formó parte del comité ejecutivo de la Cámara de Comercio de Gijón entre 2010 y 2018, primero con Luis Arias de Velasco como presidente y posteriormente con Félix Baragaño ya al mando de la entidad, como representante de la patronal de la construcción CAC-Asprocon. En 2018 volvió al pleno de la Cámara gijonesa, a propuesta de FADE, como representante de Construcciones San Bernardo.

En el pleno que ahora ha acabado su mandato, elegido en 2022, María Calvo ya no formó parte del mismo. Un año antes había sido elegida presidenta de FADE. Ahora retorna.

María Calvo es uno de los 12 nuevos integrantes del pleno cameral (que cuenta con un total de 55 vocales) respecto al pasado mandato. Los otros once que se incorporan son Ángel Lorenzo del Rivero, en representación del Grupo Gavia; Carmen Coto González-Irún, por Total Energies Clientes; Jesús Álvarez Álvarez, por Oxiplant Centro de Transformación del Acero; Héctor Fuente Mansilla, por Brae-Muebles del Turia; Inés González García por Stress; Andrés Peláez Altares, en representación de e Gijón Taxi Los Verdes; Ignacio Friera Acebal por I-Insure Brokers Correduría de Seguros; Patricio Arias Álvarez por GI-División Ventures; Adela Alonso Noriega por Restaurante Casa Adela; Jorge Álvarez Rodríguez por Bayer Hispania y Silvino Urizar Montes por Llana Consultores.

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Los 55 vocales

A PROPUESTA DE FADE: María Calvo (FADE), Sara Menéndez (Unión de Comerciantes), Javier Martínez (Otea), Susana García Rama (CAC-Asprocon), Iñaki Pradera Salazar (Unicaja) y Silvino Urizar (Llana Consultores). EMPRESAS DE MAYOR APORTACIÓN VOLUNTARIA: Arturo Betegón (TSK), Javier Ordóñez (Distribuidora Acumuladores Importados), Noemí Alonso Ruiz (Caja Rural de Asturias), José Luis Sáenz de Santa María Prieto (Corporación Masaveu), Félix Baragaño (SEM), Pedro López Ferrer (Goyastur), Alberto Concheso (Intermark), Jorge Álvarez Rodríguez (Bayer Hispania), Yolanda Fernández Montes (EdP), Miguel Reñón (Banco Santander), Pablo Lozano (Banco Sabadell) y Macarena Fernández-Escandón (Zitrón). ELECTOS: Carmen Coto González-Irún (Total Energies), Javier Trancho (Arcelor), Jesús Álvarez Álvarez (Oxiplant), Fernando Sáez Negrillo (Atox), Alberto González-Moratiel (Samoa), José Emilio García Suárez (Asturiana de Control Lechero), Rosa Martínez (Triocar), Yolanda Trabanco (Sidra Trabanco), Vicente Fernánadez Estébanez (Excade), Guzmán Veiga Pastor (Ingeniería, Proyectos y Consulting Lanza), Pilar Díaz Pardo (Construcciones y Proyectos Dicar), Ignacio José Menéndez Camín (Parque Fluvial Tres), Rocío Díaz de Monasterio-Guren (Muniello), Álvaro Suárez-Coalla (Coalla), Inés Villaverde Castaño (Confitería La Playa), Héctor Fuente (Brae-Muebles El Turia), Inés González García (Stress), Jesús Pastor (Jesús Pastor S.L.), José María López Quirós (Joyería José María López), Élida Suárez Muiños (Hotel Môderne), Ángel Lorenzo (Grupo Gavia), Luis García Panizo (Alsa), Andrés Peláez Altares (Gijón Taxi Los Verdes), Iván García Peláez (Empresa García Peláez S.L.), Alfonso de Riva Alvargonzález (Alvargonzález S.A.), Teresa Fernández Marmiesse (Grupo Junquera), José Ramón Fiaño (Caja Gijón), Ignacio Friera (Insure Brokers), Antonio Corripio (Antonio Corripio Servicios), Luis Miguel Torres (Instituto Tecnológico del Cantábrico), Patricio Arias (GI-División Ventures), Jonathan Solís Fernández (Neo, Ingeniería Informática), Antonio González Barriales (Peluquería Bertony), Javier Fano (Funeraria Gijonesa), Juan Fombella (Cerámica del Nalón), José Vicente Zapico (Desarrollo y Aplicaciones) y Adela Alonso Noriega (Restaurante Casa Adela).