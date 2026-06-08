Del "no al miedo en las aulas" al "mi hijo no es ningún criminal": conflicto en un colegio de Gijón por un clima de "agresiones verbales y físicas"

"No al miedo en las aulas" o "Inclusión sí pero así" eran varias de las consignas que podían leerse este lunes durante la protesta convocada por un grupo de familias del colegio Río Piles, preocupadas por la situación de "agresiones verbales y físicas" que sufre, apuntan, una clase de Primaria. Los padres esgrimen que un alumno ha cometido agresiones este curso, de manera puntual, a compañeros y personal docente. En alguna ocasión la Policía se ha personado en el colegio, si bien los agentes no llegaron a intervenir, sino que acudieron por protocolo. "Mi niño no es ningún criminal", aseveró la madre del crío en cuestión, que tiene Necesidades Educativas Especiales y que cuenta con un plan específico de intervención y seguimiento, remarca el Principado.

"Es insólito legar a esto", aseguró María Dolores Bueno, directora general de Inclusión Educativa y Orientación, en referencia a la concentración que tuvo lugar a las puertas del Río Piles. Señaló que "este caso lleva preocupándonos y ocupándonos desde principio de curso" y que estos meses ha habido un seguimiento por parte del equipo regional de Orientación. "Nos consta, por diferentes informes, que la evolución ha sido bastante positiva, aunque eso no quita que pueda haber algunas crisis", indicó Bueno, que remarcó que el colegio "está actuando como tiene que hacer" y que el estudiante "tiene que estar escolarizado".

En un comunicado, varias familias sostuvieron que "creemos que se está normalizando una situación de violencia que es absolutamente inaceptable en un centro educativo". Una postura que disgusta a la madre del niño, la cual desmintió que haya habido profesores que causaran baja médica por agresiones. "Es por la presión psicológica", declaró esta madre, que asimismo resaltó que la familia está haciendo "todo lo que está a nuestro alcance", en cuanto a especialistas, por ejemplo, para conseguir el bienestar del crío y, por ende, el de su entorno. "No puede recibir señalamientos; la verdadera inclusión pasa por concienciar, ¿o vamos a excluir a algunos?", ahondó la madre afectada.

Por aplicar correctamente los protocolos abogó esta madre, que incidió en que su hijo "no es un niño disruptivo". Por restaurar una "convivencia pacífica" en el colegio apostaron los padres que se concentraron este lunes, los cuales instaron al Principado a adoptar medidas. Por su parte, la familia del escolar recalcó que el cambio de centro —pues este es su primer año en el Río Piles— se hizo con el aval de la Consejería y que otro cambio sería perjudicial por la coyuntura actual como persona con Necesidades Educativas Especiales.