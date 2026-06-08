Nueva asamblea de familias por los comedores escolares de Gijón: reclaman una investigación "exhaustiva" ante "incumplimientos" del servicio

Una asamblea abierta "para informar sobre la situación de los comedores escolares municipales y acordar nuevas acciones ante la falta de sanciones efectivas por parte del Ayuntamiento tras las denuncias presentadas sobre la gestión de la empresa adjudicataria del servicio". Dicha cita han decidido convocar las familias de los colegios públicos de Gijón ante lo que consideran "incumplimientos" de las condiciones, entre ellos "el uso de aceite de girasol en la elaboración de los menús y la desaparición de los menús ecológicos semanales", denuncia en un comunicado la Federación "Miguel Virgós", que alerta asimismo de "falta de transparencia".

El encuentro tendrá lugar este martes, a las 17.30 horas, en la Asociación de Pensionistas de Gijón, en la calle Puerto de Cerredo. "A día de hoy no existe información pública que permita conocer el alcance real de los posibles incumplimientos ni las medidas adoptadas para verificar los hechos denunciados", lamentan las familias, que apuntan que hace unos días se reunió por primera vez este curso la Comisión de Seguimiento de Comedores del Consejo Escolar Municipal "después de meses de insistencia por parte de las AMPAS". "Si bien hay que reconocer el compromiso que el Ayuntamiento ha trasladado en dicha comisión de que a partir del día 1 de junio se va a usar aceite de oliva y que se recuperarán los menús ecológicos antes de que acabe el curso, estos compromisos demuestran el incumplimiento anterior de la empresa", esgrime la Federación "Miguel Virgós".

Las familias piden una "investigación exhaustiva y rigurosa" por parte del gobierno local y, en caso oportuno, depurar responsabilidades y "aplicar las sanciones que correspondan". "Lo que está en juego no es una cuestión administrativa, sino la calidad de la alimentación que reciben diariamente miles de escolares y el cumplimiento de un contrato financiado con fondos públicos y que se ha procedido a renovar hasta que entre el vigor el nuevo contrato de línea caliente", subraya la Federación "Miguel Virgós", que tilda de "inaceptables" estos posibles incumplimientos. "La gestión de un servicio público esencial exige transparencia, control efectivo y rendición de cuentas", culmina.

Respecto al nuevo contrato de comedores escolares, minimizar el uso de plásticos, reducir el ratio de alumnos por monitor, impulsar la salud bucodental e incluir la línea caliente son algunas de sus líneas maestras. Los planes para este nuevo contrato de servicio a la ciudadanía, pendiente de informes jurídicos, pasan por lanzarlo en la segunda quincena de junio para que pueda estar operativo en enero de 2027. Mientras, se mantiene la prórroga excepcional con la firma Serunion para garantizar el servicio.