¿Por qué no reciclan los gijoneses? Los ciudadanos perciben "un problema de educación y civismo" y temen acabar "pagando justos por pecadores"

Adrián Marcos y Luisi Álvarez se desplazaron en la tarde de este lunes con su coche al punto limpio de La Calzada para tirar a los contenedores idóneos distintos materiales de pintura y aparatos electrónicos. Para ellos, reciclar todo lo que consumen o utilizan en su vivida es "algo de sentido común". Sin embargo, esta pareja es conocedora de que los datos de reciclaje están totalmente estancados desde hace varios años en un 36%, una cifra que se ha mantenido estable este año, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Para ellos, esta situación es el resultado de la "vagancia" de muchos vecinos y apuntan a la posibilidad de que el Ayuntamiento realice más labores de "publicidad y concienciación". "Hay gente que no sabe todavía dónde tiene que tirar cada cosa", lamentan.

Según los registros de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa), los gijoneses generaron en el primer trimestre de este año 31.850 toneladas de residuos domésticos y asimilables. Esa cantidad supone un crecimiento del 2,8% sobre el mismo periodo del año anterior. De esos residuos, solo un 36% se encontraban en los contenedores habilitados para recoger materiales reciclables o en puntos limpios. "Notamos que hay muy poca gente que venga a los puntos limpios a tirar la basura", comentaron Adrián Marcos y Luisi Álvarez, quienes apuntaron que "no estaría mal que se hicieran más campañas de concienciación o que hubiera algún sistema de reciclaje con recompensa".

Pese a que los números no están mejorando con el paso de los años, Emulsa está realizando distintas tareas enfocadas en ese sentido a través de su Plan Municipal de Residuos Cero (2025-2030). Más allá de la instalación de minipuntos limpios de proximidad, también se ha creado un espacio de compostaje comunitario en La Camocha y en Leorio hay otro en fase de construcción. Asimismo, se incorporaron depósitos de recogida de basura orgánica a las islas de contenedores soterrados de la zona centro. Por el momento, la mayor mejora obtenida en esta primera fase de 2026 es un crecimiento del 14% de lo depositado en los puntos limpios, pero existe un descenso del 26% en la recogida de basura orgánica.

Los planes de Emulsa pasan por alcanzar el 55% de reciclaje en 2026 y superar el 60% en 2030. Además, valoran la posibilidad de que si no se alcanzan esos retos haya que establecer un sistema de pago por generación de basura. Precisamente, en esa cuestión incidieron este lunes vecinos como Celso Álvarez. "Acabaremos pagando justos por pecadores como pasa con tantas otras cosas. Habrá que hacerlo si no queda otro remedio, ya que parece que hasta que no nos hacen pagar no aprendemos", señaló Álvarez, que añadió que "el tema del reciclaje es algo cada vez más serio". "Da pena que los datos sigan siendo bajos, ya que es algo que apenas cuesta trabajo porque hay muchos contenedores por toda la ciudad", completó.

Por su parte, José Luis Sancho y Purificación Suárez criticaron la reciente activación de las cerraduras que obligan a usar la tarjeta ciudadana para depositar la basura en los contenedores marrones. Esa decisión se tomó desde Emulsa porque al dejarlos abiertos se recogía hasta un 40% de elementos impropios que hacían imposible su reutilización. Además de la pérdida medioambiental, eso conllevaba una pérdida económica al cobrar Cogersa la denominada fracción resto.

No obstante, gijoneses como Sancho y Suárez puntualizaron que "sería positivo intentar buscar otra solución más efectiva". "Muchas veces eso se convierte en una traba para quienes sí que intentamos reciclar siempre. Habría que intentar mejorar esa medida porque no siempre vamos con la tarjeta ciudadana", expresaron estos vecinos, que subrayaron que el estancamiento de los datos de reciclaje son producto de "un problema de educación y civismo". "Cada vez se ve a más gente tirando cosas al suelo como si nada", denunciaron.