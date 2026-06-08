Podemos reivindica en el Pleno un nuevo Plan Director del Deporte consensuado con clubes y federaciones

Ante la proximidad del fin del actual Plan Director del Deporte –elaborado en 2016 y con una década de vigencia– la edil de Podemos, Olaya Suárez, lleva al Pleno una proposición para poner en marcha la maquinaria de elaboración de un nuevo documento estratégico. A desarrollar, se deja claro en el primer punto de la propuesta de acuerdo, "en colaboración y diálogo con los diversos agentes del ámbito de la actividad física y deportiva de nuestra ciudad".

Para la portavoz de la formación morada los principios fundamentales que deben guiar el nuevo Plan Director son la planificación de las infraestructuras municipales a largo plazo para responder a la demanda social, la concepción del deporte como un derecho de la ciudadanía, la integración de las personas con discapacidad y los colectivos vulnerables y la perspectiva de género. Además de tener en cuenta el potencial del deporte como generador de actividad económica y empleo.

La importancia del deporte en la vida diaria

Una de las prioridades de Podemos que quedan fijadas en su iniciativa es potenciar la participación de las entidades tanto en el diseño del plan como en su seguimiento. Así, Olaya Suárez recordaba en la presentación de la propuesta sus “muchas horas de contactos y reuniones con los clubes y el tejido asociativo del deporte, que nos aportan perspectiva sobre la importancia que tiene el deporte en la vida diaria de miles de gijoneses y gijonesas, en su bienestar físico, social y emocional, y también sobre el papel indispensable que juegan estas entidades para sostener todo ello”.

Olaya Suárez, portavoz municipal de Podemos. / EP

Para Suárez, y así lo indica en la exposición de motivos de su proposición plenaria, "la elaboración de un nuevo Plan Director debe pasar necesariamente por la colaboración con el tejido asociativo deportivo, clubes, federaciones y agrupaciones de nuestra ciudad. De este modo el documento podrá reflejar las necesidades y objetivos que identifican las personas y entidades que están involucradas cada día en el desarrollo de la vida deportiva del concejo".