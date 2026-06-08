Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Podemos reivindica en el Pleno un nuevo Plan Director del Deporte consensuado con clubes y federaciones

"Hay que ver el deporte como un derecho de la ciudadanía", defiende la concejala Olaya Suárez

Escolares en un entrenamiento de hockey en La Algodonera.

Escolares en un entrenamiento de hockey en La Algodonera. / Juan Plaza

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. Valle

Ante la proximidad del fin del actual Plan Director del Deporte –elaborado en 2016 y con una década de vigencia– la edil de Podemos, Olaya Suárez, lleva al Pleno una proposición para poner en marcha la maquinaria de elaboración de un nuevo documento estratégico. A desarrollar, se deja claro en el primer punto de la propuesta de acuerdo, "en colaboración y diálogo con los diversos agentes del ámbito de la actividad física y deportiva de nuestra ciudad".

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Para la portavoz de la formación morada los principios fundamentales que deben guiar el nuevo Plan Director son la planificación de las infraestructuras municipales a largo plazo para responder a la demanda social, la concepción del deporte como un derecho de la ciudadanía, la integración de las personas con discapacidad y los colectivos vulnerables y la perspectiva de género. Además de tener en cuenta el potencial del deporte como generador de actividad económica y empleo.

La importancia del deporte en la vida diaria

Una de las prioridades de Podemos que quedan fijadas en su iniciativa es potenciar la participación de las entidades tanto en el diseño del plan como en su seguimiento. Así, Olaya Suárez recordaba en la presentación de la propuesta sus “muchas horas de contactos y reuniones con los clubes y el tejido asociativo del deporte, que nos aportan perspectiva sobre la importancia que tiene el deporte en la vida diaria de miles de gijoneses y gijonesas, en su bienestar físico, social y emocional, y también sobre el papel indispensable que juegan estas entidades para sostener todo ello”.

Noticias relacionadas y más

Olaya Suárez, portavoz municipal de Podemos.

Olaya Suárez, portavoz municipal de Podemos. / EP

Para Suárez, y así lo indica en la exposición de motivos de su proposición plenaria, "la elaboración de un nuevo Plan Director debe pasar necesariamente por la colaboración con el tejido asociativo deportivo, clubes, federaciones y agrupaciones de nuestra ciudad. De este modo el documento podrá reflejar las necesidades y objetivos que identifican las personas y entidades que están involucradas cada día en el desarrollo de la vida deportiva del concejo".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece una médico gijonesa de 30 años en un accidente de tráfico en Palencia
  2. Reabre, con nuevos dueños, uno de los merenderos más conocidos de Gijón: 'Habrá menú, habrá carta y, por supuesto, tendremos parrilla
  3. Hablan los allegados de la médica gijonesa fallecida en un accidente en Palencia: 'Se entregaba en cuerpo y alma a la familia
  4. Sorpresa' en la playa de San Lorenzo con una roca de grandes dimensiones a la altura de la Escalerona: 'Llevo viniendo 70 años y jamás la vi
  5. Una abarrotada iglesia de La Asunción despide a Ángela Corbato, la gijonesa fallecida en un accidente en Palencia: 'Nunca se cansó de amar y de disfrutar de la vida
  6. El Corazón de María reúne a su promoción del 98 por todo lo alto: 'Batimos un récord
  7. Retenciones kilométricas en la 'Y' para salir de Gijón por un accidente de tráfico a la altura del viaducto de Somonte
  8. Maniobra heroica en Gijón: una policía local fuera de servicio y dos transeúntes salvan a un hombre de morir atragantado

Vox exige medidas del Ayuntamiento contra la venta ambulante irregular: "Es competencia desleal"

Vox exige medidas del Ayuntamiento contra la venta ambulante irregular: "Es competencia desleal"

Podemos reivindica en el Pleno un nuevo Plan Director del Deporte consensuado con clubes y federaciones

Podemos reivindica en el Pleno un nuevo Plan Director del Deporte consensuado con clubes y federaciones

Antonio Orozco, en su mejor momento

Antonio Orozco, en su mejor momento

La Escuela Revillagigedo impulsa el espíritu emprendedor con una nueva edición de los premios “Ideas con Valor”

La Escuela Revillagigedo impulsa el espíritu emprendedor con una nueva edición de los premios “Ideas con Valor”

Las empresas de Gijón avanzan en la transformación digital, "una condición imprescindible para garantizar su futuro"

Las empresas de Gijón avanzan en la transformación digital, "una condición imprescindible para garantizar su futuro"

Alfonso Palacio: el mejor padrino que soñó el centro de arte de Tabacalera

Alfonso Palacio: el mejor padrino que soñó el centro de arte de Tabacalera

Gijón ya espera por Alejandro Sanz: se abre un registro oficial para organizar la "cola" de entrada

Cuestión de fe

Tracking Pixel Contents