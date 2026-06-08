El joven que agredió a camareras de Gijón en la plaza de Europa, detenido por decimotercera vez en menos de dos semanas por quebrantar una orden de alejamiento

El pasado 28 de mayo, vecinos de la zona de la plaza de Europa alertaron mediante unos carteles de que un joven había insultado, amenazado y escupido a una trabajadora y una clienta de la cafetería Donato's. Desde esa misma jornada, sobre él pesaba una orden de alejamiento de 300 metros sobre otra camarera de las inmediaciones de la plaza de Europa, en este caso de la cafetería Al Peso. Pese a que todavía no han transcurrido ni dos semanas desde esa fecha, este varón de origen senegalés ya ha sido detenido por la Policía Nacional hasta en 13 ocasiones. La última detención tuvo lugar en la tarde de este lunes junto a un negocio ubicado junto al paseo de Begoña.

Tal y como explicaron algunas de las trabajadoras afectadas a LA NUEVA ESPAÑA, el varón acostumbra a entrar a los locales a pedir dinero de forma insistente y termina generando conflictos en diferentes negocios de la zona.

Noticias relacionadas

La detención de este lunes se produjo pasado el mediodía y se suma a otra docena de detenciones que la Policía Nacional ha tenido que llevar a cabo desde que el joven cuenta con una orden de alejamiento sobre la camarera mencionada. Estos hechos han generado una sensación de hartazgo entre los vecinos y trabajadores de las inmediaciones de la plaza de Europa.