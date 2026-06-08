Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

El joven que agredió a camareras de Gijón en la plaza de Europa, detenido por decimotercera vez en menos de dos semanas por quebrantar una orden de alejamiento

El varón, de origen senegalés, fue localizado por los agentes esta tarde en el paseo de Begoña

Una zona del paseo de Begoña próxima al punto en el que se produjo la detención de este lunes.

Una zona del paseo de Begoña próxima al punto en el que se produjo la detención de este lunes. / Luisma Murias

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Nico Martínez

El pasado 28 de mayo, vecinos de la zona de la plaza de Europa alertaron mediante unos carteles de que un joven había insultado, amenazado y escupido a una trabajadora y una clienta de la cafetería Donato's. Desde esa misma jornada, sobre él pesaba una orden de alejamiento de 300 metros sobre otra camarera de las inmediaciones de la plaza de Europa, en este caso de la cafetería Al Peso. Pese a que todavía no han transcurrido ni dos semanas desde esa fecha, este varón de origen senegalés ya ha sido detenido por la Policía Nacional hasta en 13 ocasiones. La última detención tuvo lugar en la tarde de este lunes junto a un negocio ubicado junto al paseo de Begoña.

Tal y como explicaron algunas de las trabajadoras afectadas a LA NUEVA ESPAÑA, el varón acostumbra a entrar a los locales a pedir dinero de forma insistente y termina generando conflictos en diferentes negocios de la zona.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

La detención de este lunes se produjo pasado el mediodía y se suma a otra docena de detenciones que la Policía Nacional ha tenido que llevar a cabo desde que el joven cuenta con una orden de alejamiento sobre la camarera mencionada. Estos hechos han generado una sensación de hartazgo entre los vecinos y trabajadores de las inmediaciones de la plaza de Europa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece una médico gijonesa de 30 años en un accidente de tráfico en Palencia
  2. Reabre, con nuevos dueños, uno de los merenderos más conocidos de Gijón: 'Habrá menú, habrá carta y, por supuesto, tendremos parrilla
  3. Hablan los allegados de la médica gijonesa fallecida en un accidente en Palencia: 'Se entregaba en cuerpo y alma a la familia
  4. Sorpresa' en la playa de San Lorenzo con una roca de grandes dimensiones a la altura de la Escalerona: 'Llevo viniendo 70 años y jamás la vi
  5. Una abarrotada iglesia de La Asunción despide a Ángela Corbato, la gijonesa fallecida en un accidente en Palencia: 'Nunca se cansó de amar y de disfrutar de la vida
  6. El Corazón de María reúne a su promoción del 98 por todo lo alto: 'Batimos un récord
  7. Retenciones kilométricas en la 'Y' para salir de Gijón por un accidente de tráfico a la altura del viaducto de Somonte
  8. Maniobra heroica en Gijón: una policía local fuera de servicio y dos transeúntes salvan a un hombre de morir atragantado

El joven que agredió a camareras de Gijón en la plaza de Europa, detenido por decimotercera vez en menos de dos semanas por quebrantar una orden de alejamiento

El joven que agredió a camareras de Gijón en la plaza de Europa, detenido por decimotercera vez en menos de dos semanas por quebrantar una orden de alejamiento

¿Por qué no reciclan los gijoneses? Los ciudadanos perciben "un problema de educación y civismo" y temen acabar "pagando justos por pecadores"

¿Por qué no reciclan los gijoneses? Los ciudadanos perciben "un problema de educación y civismo" y temen acabar "pagando justos por pecadores"

Vox exige medidas del Ayuntamiento contra la venta ambulante irregular: "Es competencia desleal"

Vox exige medidas del Ayuntamiento contra la venta ambulante irregular: "Es competencia desleal"

Podemos reivindica en el Pleno un nuevo Plan Director del Deporte consensuado con clubes y federaciones

Podemos reivindica en el Pleno un nuevo Plan Director del Deporte consensuado con clubes y federaciones

Un café con el concejal Guzmán Pendás: el plan para animar a la participación de las personas mayores en Gijón

Un café con el concejal Guzmán Pendás: el plan para animar a la participación de las personas mayores en Gijón

Antonio Orozco, en su mejor momento

Antonio Orozco, en su mejor momento

La Escuela Revillagigedo impulsa el espíritu emprendedor con una nueva edición de los premios “Ideas con Valor”

La Escuela Revillagigedo impulsa el espíritu emprendedor con una nueva edición de los premios “Ideas con Valor”

Las empresas de Gijón avanzan en la transformación digital, "una condición imprescindible para garantizar su futuro"

Las empresas de Gijón avanzan en la transformación digital, "una condición imprescindible para garantizar su futuro"
Tracking Pixel Contents