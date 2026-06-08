Vox exige medidas del Ayuntamiento contra la venta ambulante irregular: "Es competencia desleal"
Álvarez Rouco alerta del impacto negativo en las ventas del pequeño comercio y de los riesgos para los consumidores
«¿Qué medidas está aplicando el equipo de gobierno para combatir la venta irregular en Gijón y proteger al comercio local?». Esa es la pregunta que le trasladará en el Pleno de este miércoles al gobierno de Carmen Moriyón la concejala de Vox, Sara Álvarez Rouco.
Para la representante de la formación que lidera Santiago Abascal los comercios locales «se enfrentan a una competencia desleal que se intensifica especialmente durante determinadas épocas del año, como la temporada estival, las fiestas o la campaña navideña».
Y, explica Rouco, en la exposición de motivos de su iniciativa plenaria, hacer frente a esa venta ambulante irregular «debe ser un objetivo del Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias».
¿El mensaje de Rouco?: “Los comerciantes que cumplen la normativa, pagan impuestos, generan empleo y mantienen abiertos sus negocios no pueden verse perjudicados por actividades que operan al margen de las mismas obligaciones y controles” . Pero, además, desde Vox se entiende que la venta ambulante irregular también tiene su impacto negativo sobre los consumidores ya que «una parte importante de los productos que se comercializan de forma ilegal son falsificaciones que vulneran derechos de propiedad industrial e intelectual y que, en algunos casos, pueden representar riesgos para la salud y la seguridad de quienes los adquieren”.
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