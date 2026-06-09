La Alcaldesa reta al Principado a reactivar ya Ecojove y compromete que el Ayuntamiento pagará los accesos

"El gobierno de la nación acaba de aprobar un Plan Estatal de Vivienda donde están los fondos para incentivar la construcción de vivienda pública, el terreno es público y la mayor norma urbanística de Gijón dice que ahí es donde se puede, y se debe, construir esa vivienda pública. ¿A que estamos esperando? ¿A qué el Ayuntamiento haga parcelitas porque es el modelo que le gusta a IU? ", Con esas palabras terminaba la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, una dura comparecencia pública exigiendo al gobierno de Asturias la reactivación del proyecto de Ecojove –que empresarios privados arrancaron en 2008 con la inclusión de unas 1.900 viviendas protegidas y que la crisis inmobiliaria acabó dejando en nada–y acusando a la consejería de Vivienda, que lidera Ovidio Zapico (IU), de "prevaricación moral por su inacción e inoperancia" y de "mentir" en sus justificaciones para no desbloquear el proyecto.

"Dijo que lo rechazaba porque no era una actuación pública ya que la propiedad de los suelos era privada. Mintió a Gijón y a la ciudadanía que espera de las administraciones una solución urgente al problema de acceso a la vivienda", explicó Moriyón. El suelo de la parte residencial que fue de los promotores privados está en manos de la Sareb (banco malo) –algunos desde hace mucho tiempo–y entiende el Ayuntamiento que si no lo está aún debería estarlo en breve transferido a las propiedades de la recién creada entidad estatal Casa 47. "El suelo depende directamente de una administración pública e iniciar los trámites para desbloquear el proyecto depende únicamente del Principado", sentenció Moriyón mientras escribía un capítulo más en la bronca del gobierno local con la consejería de Vivienda a dos días de una reunión agendada entre ambas partes para hablar de este y otros temas.

A ello se une que el parlamento asturiano, a partir de una proposición no de ley impulsada por Foro y apoyada también por PP, Vox y el PSOE –socio de IU en el gobierno de Asturias–aprobó instar al Principado a reactivar el proyecto. Algo a lo que dice no la consejería de Vivienda y que será lo que le pida el Ayuntamiento al Principado el viernes. "Que inicie de forma inmediata los trámites para reactivar el proyecto y manifestarle nuestra predisposición para asumir los costes de los accesos", sentenció la Alcaldesa, que estuvo acompañada en la comparecencia de su edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador.

Una vista de los terrenos vinculados a la operación. / Marcos León

Para el concejal, el consejero de Vivienda "ha mentido en el mejor de los casos y digo en el mejor de los casos porque quizás no se preocupó de gestionar la bolsa de suelo para vivienda protegida más importante de Asturias".

Criticaron la Alcaldesa y el edil, que la consejería no hubiera hecho caso al Ayuntamiento cuando ya hace dos años pidieron retomar Ecojove. "Si se hubiera declarado la caducidad del expediente entonces ese suelo ya habría pasado a aser reserva regional y el Principado lo podría haber desarrollado de manera directa y ya 2.000 familias podrían tener solucionado un problema", explicaron los foristas.

Un gueto en una zona contaminada

Por otro lado, Moriyón aseguró que "no es cierto" que como dice la Consejería el Ayuntamiento puede impulsar el desarrollo de ese suelo como suelo urbanizable. "Es lo mismo que decir que sobre una avenida de titularidad estatal el Ayuntamiento puede cortar el paso de camiones. Son falseadas, No se como tienen la osadía de decir una cosa así", explicó Moriyón recordando la propuesta de la Consejería de Movilidad sobre la avenida de Príncipe de Asturias.

A la Alcaldesa tampoco le ha sentado bien la argumentación de la consejería de Zapico y de IU contra crear un gran barrio que se ubicaría, dicen "en la zona cero de la contaminación" generando un gueto. "¿Y qué? ¿Renunciamos a seguir trabajando por la mejora de la calidad del aire allí? ¿Cerramos la zona oeste? ¿Y los que ya viven allí los vamos a confinar?", se preguntó en voz alta la Regidora.