La apertura del colegio gijonés de Nuevo Roces traerá consecuencias: el Nicanor Piñole y el Noega afrontan una posible pérdida de unidades

La apertura el próximo curso del colegio de Nuevo Roces, el "Xosefa de Xovellanos", tendrá consecuencias para los centros del entorno, el Nicanor Piñole y el Noega. "Ven disminuida la ratio de alumnado en sus aulas y estamos mirando qué respuesta se debe dar a estos colegios", afirmó este martes Eva Ledo, consejera de Educación, que señaló la posibilidad de que estos bajen en número de unidades en alguno de los cursos. "Pero todavía tenemos que consolidar la matrícula, que determinará exactamente cómo quedan", puntualizó Ledo.

El "estreno" en Gijón del colegio de Nuevo Roces ya provocó una caída en las preinscripciones para tres años en el Nicanor Piñole y el Noega, situados en el barrio de Contrueces. "El 'Xosefa de Xovellanos' necesitaba plazas para la zona en la que está ubicado; el alumnado en Gijón no ha aumentado en estas edades, es el que había salvando focos de alumnado que puedan venir por población que se mueva de una comunidad a otra", manifestó Eva Ledo. Fueron 203 las solicitudes de matrícula que registró el centro de Nuevo Roces, resultando tercero de Educación Infantil y segundo de Primaria los niveles más demandados.

La Consejería de Educación abrió el proceso de admisión a todos los niveles en aras de realizar un diagnóstico real de la demanda por parte de las familias. En un principio, la idea pasaba por empezar de manera progresiva, arrancando la actividad con primero de Infantil y Primaria, plan que no convencía a los vecinos. "Nos hicieron llegar que extendiéramos la oferta y que fuese la propia comunidad la que dijera qué cursos había que abrir; efectivamente se necesitaban más pero tampoco íbamos tan desencaminados porque la afluencia no ha sido para dotar las tres líneas para las que en principio estaba previsto el centro", explicó la consejera. "Una vez se haya implantado la actividad en Nuevo Roces, analizaremos la situación y miraremos cómo dotar de una oferta más rica y de mayor calidad a toda la zona", prosiguió Eva Ledo.

El periodo de matriculación irá del 16 al 23 de junio. El colegio de Nuevo Roces comenzará, si nada cambia, con once unidades. Estará adscrito al instituto de Roces. Respecto al claustro, habrá prioridad para el profesorado del Nicanor Piñole. Se dará oportunidad de cambio voluntario a los funcionarios con plaza fija en el centro de Contrueces y el resto de vacantes se completará con personal interino hasta cubrir las necesidades.