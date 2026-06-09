Asturias contará con dos nuevas titulaciones de FP desde el próximo curso: "Es una oferta de calidad y ajustada a los sectores industriales"
El CIFP de Gijón ofertará el grado básico en Acceso y Conservación de Instalaciones Deportivas y el IES Número 1 el grado medio en Seguridad
La oferta de grado superior se completa con Automoción, en el CIFP Avilés; Comercio Internacional, en el IES de Llanera y Marketing y Publicidad, en el IES La Ería, de Oviedo
Para los primeros cursos habrá disponibles 11.372 plazas, todas ellas en el nuevo marco de la FP Dual y la programación total del curso incluye 124 ciclos
Asturias contará el próximo curso 2026-2027 con dos nuevas titulaciones de Formación Profesional. Así lo confirmó este martes la consejera de Educación, Eva Ledo, en la sede del Centro de Innovación y Formación del Profesorado de FP (Cenif). En total, la programación del próximo curso incluye 124 ciclos de 23 familias profesionales.
Esos 124 ciclos se dividen entre 65 de grado superior, 37 de grado medio, 12 de grado básico y 10 cursos de especialización. Para los primeros cursos habrá disponibles 11.372 plazas, todas ellas en el nuevo marco de la FP Dual. Sumando las de los segundos cursos, Asturias llegará a una capacidad para acoger a 22.264 estudiantes.
Tal y como indicó Ledo, las grandes novedades llegarán con la apertura del grado básico en Acceso y Conservación de Instalaciones Deportivas, perteneciente a la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas, que se impartirá en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de los Sectores Industrial y de Servicios, en Gijón. Asimismo, Asturias incorporará el grado medio en Seguridad, adscrito a la familia profesional de Seguridad y Medioambiente, que podrá cursarse en el IES Número 1 de Gijón.
"Continua escucha a las necesidades empresariales"
Además, Educación ha dedicido ampliar la oferta en tres comarcas con tres ciclos de grado básico, uno de grado medio, tres de grado superior y un curso de especialización. El IES Concejo de Tineo albergará el básico de Servicios Administrativos, mientras que Electricidad y Electrónica estarán disponibles en el instituto de Infiesto y en el IES Sánchez Lastra de Mieres. El grado medio que se habilitará será el de Gestión Administrativa en el IES de Pravia. En cuanto a los de superior, el CIFP Avilés ofertará el de Automoción; el de Llanera el de Comercio Internacional y el IES La Ería, de Oviedo, el de Marketing y Publicidad. Por último, el CIFP de los Sectores Industrial y de Servicios de Gijón acogerá el curso especializado en Digitalización del Mantenimiento Industrial.
La consejera Eva Ledo destacó que "es una oferta muy rica, de calidad, ajustada a los sectores industriales y que deja clara la continua escucha a las necesidades de las empresas". Más allá de esas novedades, agregó que el Principado adaptará las ratios en todos estos estudios a 25 alumnos por aula, un requisito de obligado cumplimiento en 2028.
Dieciséis nuevos módulos
La responsable de Educación hizo asimismo hincapié en que siguen avanzando en el cumplimiento del Pacto Asturias Educa, que "plantea revisar los criterios para determinar los módulos profesionales susceptibles de desdoble de profesorado, atendiendo especialmente a criterios de prevención de riesgos laborales y seguridad". En esa línea, señaló que "el grupo de trabajo integrado por representantes de la Administración educativa y expertos de cada familia profesional ha acordado incorporar 16 nuevos módulos a la relación ya existente". Esa ampliación supondrá 198 horas lectivas, equivalentes a once puestos docentes a jornada completa. Aparte de ese aumento de los módulos, el desdoble se aplicará a partir de 20 alumnos, y no de 25, como ocurría hasta el curso pasado.
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