Cabueñes estrenará en las próximas semanas el nuevo hospital de día pediátrico para "más confortabilidad"

El Hospital de Cabueñes ultima una novedad muy anhelada por el servicio de Pediatría. En las próximas semanas el principal complejo sanitario de Gijón dará comienzo a la actividad del hospital de día pediátrico en la sexta planta impar, donde hasta hace unos meses se encontraba el hospital de día médico, que fue trasladado a la planta 0, junto a la biblioteca. Este inminente apertura la confirmó este martes la directora de Gestión de Cuidados y Enfermería, Isabel Prieto, en el acto de bienvenida a los 68 nuevos residentes que se incorporan al área de salud III Oriente para iniciar su periodo de formación sanitaria especializada.

Según las fuentes consultadas, el Hospital de Cabueñes espera que en las siguientes semanas pueda estar activo el hospital de día pediátrico en la sexta planta impar. Desde el año pasado, Pediatría había empezado a trabajar ese servicio, en el que en tan solo 12 meses atendió a 800 niños. Sin embargo, quedaba pendiente la posibilidad de contar con un espacio más amplio que ofreciera mayor confortabilidad a pacientes, familiares y profesionales.

Unos meses más tarde del desplazamiento del hospital de día médico a la planta 0, Cabueñes ya tiene prácticamente todo listo para aprovechar esa zona que dejó libre para beneficio del servicio de Pediatría. Será un espacio que contará con un mobiliario renovado y dibujos de animales y otras figuras para favorecer la estancia de los pequeños en el hospital. Por el momento, según las fuentes consultadas, apenas queda pendiente la instalación de un mueble para que el nuevo hospital de día pediátrico del Hospital de Cabueñes sea una realidad.

Esa novedad servirá como un nuevo aliciente en la formación de algunos de los profesionales que acaban de comenzar su etapa de formación especializada en el área III Oriente. Este año, serán un total de 68 profesionales los que nutran la red sanitaria de Gijón. Entre las grandes novedades está la incorporación del primer residente de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, David Pastor. Estos jóvenes se distribuirán entre el Hospital de Cabueñes, el de Jove y las unidades docentes multiprofesionales del área III Oriente.

En el acto de bienvenida, la gerente del área, María Luisa Sánchez, destacó que "aquí vais a crecer como personas y como profesionales". "A lo largo de estos años os acompañaremos en vuestro proceso de transformación", aseguró Sánchez.

En el encuentro con los residentes también intervinieron la directora de Atención Hospitalaria, Isabel González Fouces; la directora de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria, Isabel Prieto; el director de Atención Sanitaria y Evaluación de Área, Iván Pidal, y el subdirector Económico y de Profesionales, Jesús Colomo.