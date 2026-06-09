El Conservatorio, de fiesta de graduación en la iglesia de la Laboral

El Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón vivió ayer una gran ceremonia con 37 alumnos que celebraban el fin de sus enseñanzas profesionales. Alumnos de viola, violín, violoncello, flauta de pico, flauta travesera, clarinete,m oboe, guitarra, piano, canto, trompeta, tuba, percusión, gaita y danza clásica. En el acto, presentado por la jefa de estudios Susana González Corte, y Susana Cabo, profesora de Historia de la Música, intervinieron Laura Fernández Bolado en nombre de los alumnos de danza y en nombre de los músicos, Shopie Llaneza Konate. Hubo variedad de actuaciones, incluida del Coro Juvenil dirigido por Jesús Gavito, y se entregó el premio "Ángeles Martínez" a los mejores expedientes.