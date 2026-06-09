"Dulcina, ácida, equilibrada y madura", los cuatro palos que le dieron a la asociación gijoneses de "El culete moyáu" la victoria en el certamen de la sidra artesana de Gascona

"Lo bueno es hacer una selección en función de los gustos de la gente. Y eso es lo más guapo que tiene la sidra, que como no tiene químicos, evoluciona en la botella, y las evoluciones pueden ser distintas y en distintos tiempos". Rufino Pérez, miembro de la asociación "El Culete Moyáu", de elaboradores de sidra casera del concejo de Gijón, explica así la clave de la segunda victoria de los llagareros gijoneses en el concurso convocado en la multitudinaria fiesta ovetense de Gascona, la conocida como la Preba de la Sidra.

A la cita, los gijoneses acudieron con una variedad de producto para atender a todos los paladares. "Llevamos cuatro palos diferentes que previamente hemos seleccionado en la asociación. Para que podamos dar con el gusto de aquellos a los que le gusta la sidra más dulcina y afrutada, o al que le guste más ácida, por poner un ejemplo", añade Pérez. Esta vez la selección incluyó una sidra "más tierna, azucarada y dulcina", obra del elaborador Manuel Castro; una segunda "más amarga, que la hace una sidra más dura y para paladares más adaptados", que fue hecha por Alejandro Pidal; la tercera, "más equilibrada, una sidra de un año de elaboración", fue cosa del propio Pérez; y la última escogida fue "una sidra de dos años, que supone que está más envejecida y tiene más cuerpo y acidez", elaborada por Juan Rea.

Fiesta de presentación del concurso de sidra casero de Xixón. / .

Los gijoneses, en Gascona, no solo ofrecían sidra a todo el que la pidiera. También se volcaron en explicaciones de qué estaban bebiendo, sus características de tiempo, elaboración... y así fue como en la votación popular entre sidras de más de 15 concejos, los del "Culete Moyáu" se llevaron el gato al agua. "Es que está muy claro que una sidra que a mí me gusta mucho igual a ti no te va tanto... y otra que te gusta a tí, pues a mí al contrario. Insisto que eso es lo más guapo que tiene la sidra casera, que tiene una paleta enorme y ye la madre naturaleza la que acaba por hacerte el producto. Y habrá un año que te sabe a gloria o igual hay otro que no puede beberse", razona.

Ahora ya piensan en el concurso de Mieres, la próxima cita de los productores caseros. En esa, "como no hay jurado popular sino un jurado más profesional, y estamos en un concejo con una gran cultura sidrera, pues tendremos que escoger una sidra potente, con cuerpo, que esté en plenitud", expone Rufino Pérez.

Por la izquierda, José María fdez, presidente de la asociación de vecinos de Ruedes; Alejandro Pidal, vicepresidente de la asociación; Leticia González Díaz diseñadora del cartel y Mercedes López, secretaria de la asociación "El Culete Moyáyu". / .

Con tanta ilusión como muestran, lo cierto es que "El Culete Moyáu" está lanzado. Hace poco más de un año que se creó la asociación en el concejo, después de ver que "otras zonas con menos tradición que Gijón ya tenían su asociación de elaboradores caseros, y nosotros nada". En la actualidad la asociación ya la componen un centenar de socios aproximadamente y calculan que puede haber en el concejo otro centenar de productores.

"Y seguimos intentando llegar a más gente. En breve haremos al igual que el año pasado, otro barrido por las parroquias rurales del concejo buscando gente que sigue haciendo sidra para casa y tratar de vincularlos a la asociación", explica Mercedes López, secretaria de la Asociación. Y para seguir dándose visibilidad, nada mejor que el concurso de sidra casero del concejo, cuya organización ya está en marcha. Será el 22 de agosto, en la Plaza Mayor, en el transcurso de la Fiesta de la Sidra Natural y la Manzana de Gijón. El año pasado fue su primera cita y lograron que se presentaran 68 sidras a concurso, y este año no esperan que sea menos.

Cartel del concurso de sidra casero. / .

En la presentación participó Toño Migoya , director de la Fundación Gijón Rural, el vicepresidente de El Culete Moyáu, Alejandro Pidal y el presidente de la Asociación de Ruedes como invitado. En los discursos se destacó "el crecimiento de la asociación" y se vaticinó "un éxito aún más rotundo para esta edición de agosto", ya que dada la gran presencia de productores el año pasado, siendo como fue el concurso un viernes, este año será en sábado y "eso facilitará una concurrencia masiva de público local", vaticina Mercedes López.

Roberto González y Leticia González Díaz, diseñadora del cartel del certamen gijonés. / .

El momento más esperado de la tarde fue el descubrimiento del cartel promocional del concurso, obra de la diseñadora gijonesa, Leticia González Díaz. La autora defendió la elaboración artesanal de la sidra —desde la pañada hasta el corchado— y ensalzó, lo mismo en la sidra que en otros muchos procesos como el del diseño gráfico, "el valor del factor humano frente al uso de la Inteligencia Artificial". Según explicó, las herramientas automáticas despersonalizan y cometen imprecisiones que atentan contra "la riqueza cultural asturiana". Al margen de reivindicaciones, Leicia González agradeció todos los apuntes técnicos de los llagareros que le facilitaron la elaboración del cartel, que le sirvieron "para clavar detalles como el tonel, el vaso o la botella echando sidra", tal como reconocieron en la asociación.

La presentación acabó en fiesta, con el llagarero de la asociación, Roberto González, escanciando la sidra para un brindis colectivo.