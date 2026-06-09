La Europea buscará atraer a Gijón estudiantes, profesorado e investigadores internacionales: "Está en nuestra hoja de ruta"

La vocación internacional que tiene la Universidad Europea de Madrid tendrá su réplica en su centro adscrito de Gijón. No solo en lo que tiene que ver con atraer estudiantes de otros países –en el centro de Madrid son el 40% del total–también a profesorado e investigadores. "Está en nuestra hoja de ruta", concretó la rectora de la Europea de Madrid, Elena Gazapo, durante una entrevista en Ser Gijón. En todo caso, –y abiertos a la llegada de estudiantes de fuera de Asturias y de fuera de España–será el alumnado asturiano el que dé vida al futuro campus de La Pecuaria, donde se ubicará la primera institución académica universitaria privada de la ciudad.

"Yo espero que haya una combinación de todo pero la idea principal es retener a ese 25% de universitarios asturianos, fundamentalmente de ciencias de la salud, que se marchan a estudiar a otras comunidades o fuera de España. Retener ese talento", explica Gazapo. El cronograma de la Europea para Gijón pasa por empezar las obras de su nuevo campus tras el verano y abrir sus primeras aulas en septiembre de 2027. Sería con unos 200 alumnos repartidos en grupos de entre 30 y 35 estudiantes en las titulaciones de Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia. El siguiente curso se podrían sumar las titulaciones y estudiantes de Enfermería, Biomedicina y Fisioterapia hasta llegar a un campus para 2.000 personas cuando esté a pleno rendimiento.

Gazapo defiende ir "poco a poco, por fases, porque son titulaciones complejas de implantar si se quiere hacer con calidad". De cara a completar la formación de sus estudiantes la Europea ya ha alcanzado acuerdos de colaboración con los hospitales de Jove, Cruz Roja, Begoña y Covadonga. Y no se cierran a explorar vías colaboraciones tanto con otros centros sanitarios públicos o privado.

Al tiempo que se organiza el plan de obras del complejo universitario se avanza en el proceso de selección del responsable de la dirección. Las tarifas por curso se definirán más adelante aunque, concreta Gazapo, "estarán en línea con los precios de las titulaciones de otras universidades privadas del territorio nacional. Y hay que tener en cuenta que la idea es evitar que los estudiantes asturianos tengan que marcharse fuera con el esfuerzo económico que ello supone para las familias".

Participantes en el acto de firma de la venta de la finca de la Pecuaria a la Universidad Europea. / Juan Plaza

La Europea justifica la elección de Gijón como su nuevo espacio de crecimiento en las virtudes de la ciudad pero también de la ubicación de La Pecuaria, donde compró una finca al Ayuntamiento por algo más de tres millones de euros. Una ciudad, reflexionó Gazapo, "vibrante, con calidad de vida, vocación innovadora y capacidad de atraer y retener talento" y una Pecuaria en el corazón de una Milla del Conocimiento donde se generan importantes sinergias entre centros educativos, empresas y equipamientos singulares.

"Venimos a sumar, a atraer estudiantes, a generar actividad económica y a reforzar el papel de Gijón como ciudad universitaria", sentenció la rectora de la Universidad Europea de Madrid.